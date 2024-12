Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a evolversi. A tal proposito, Tecno ha lanciato in India due nuovi modelli. Si tratta dei Phantom V Fold2 e V Flip2. Il primo è un pieghevole a libro. Mentre il secondo uno a conchiglia. Entrambi i dispositivi puntano a conquistare con un mix di design accattivante e prezzi accessibili. A tal proposito, il Fold2 viene proposto in India a circa 890 euro. Mentre il Flip2 parte da 390 euro. Tale risparmio comporta alcuni compromessi in termini di hardware.

Tecno presenta in India due nuovi pieghevoli

Il V Fold2 si basa sul MediaTek Dimensity 9000 Plus. Un chip di fascia alta ma non più attuale. Il Phantom V Flip2, pur essendo dotato di un chip più recente, il Dimensity 8020, resta un prodotto di fascia media. Tale scelta evidenzia la strategia di Tecno. L’azienda non intende competere sul piano della potenza, ma vuole offrire dispositivi funzionali e dal buon rapporto qualità-prezzo.

Dal punto di vista estetico, i due smartphone mostrano una chiara ispirazione ai modelli pieghevoli di Samsung. Anche gli sfondi predefiniti sembrano richiamare quelli dei Galaxy Z Fold e Z Flip. Dettaglio che evidenzia come Tecno punti a replicare un’estetica premium per attirare gli utenti, pur con costi inferiori.

Nonostante il loro potenziale, è improbabile che questi modelli arrivino in Europa. Tecno è focalizzata su mercati emergenti come India, Africa e Sud America. Tali zone sono caratterizzate da una domanda di dispositivi più accessibili. Il debutto del Phantom V Fold2 e Flip2 rappresenta un interessante sviluppo nel panorama dei pieghevoli. Tecno punta a democratizzare una tecnologia ancora percepita come esclusiva. La strategia sembra funzionare, almeno nei mercati di riferimento. Qui, infatti, la combinazione di innovazione e prezzo competitivo potrebbe fare la differenza. Non resta che attendere e scoprire le prime reazioni degli utenti ai nuovi smartphone. Le prime spedizioni partiranno dal 13 dicembre.