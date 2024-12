Google ha lanciato una nuova funzionalità che permette agli utenti di visualizzare i risultati di ricerca non personalizzati. Questo aggiornamento mira a migliorare la trasparenza dell’algoritmo e a dare agli utenti maggiore controllo sui contenuti che vedono.

Google: la nuova funzionalità permette di vedere i risultati di ricerca non personalizzati

L’OEM di Mountain View ha iniziato a testare un’opzione che permette agli utenti di passare facilmente dai risultati personalizzati a quelli non personalizzati. In fondo alla pagina dei risultati, Google informa gli utenti quando i risultati sono personalizzati e offre un link che consente di esplorarli senza filtri. Se cliccato, l’utente può vedere i risultati non influenzati dalla cronologia delle ricerche o dalle preferenze precedenti.

Questa nuova opzione rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza delle informazioni. Molti utenti si sono espressi preoccupati per il crescente livello di personalizzazione dei risultati, che può limitare l’accesso a informazioni diverse. Ora, con la possibilità di disattivare la personalizzazione, Google permette agli utenti di esplorare risultati “non filtrati”, senza che l’azione modifichi permanentemente le loro preferenze di ricerca.

La feature in questione non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma Google ha dichiarato che mira a rendere chiaro quando i risultati sono personalizzati e a offrire un’opzione per passare a quelli non personalizzati. L’azione di disattivazione della personalizzazione è temporanea, il che significa che non modifica le impostazioni permanenti. Gli utenti possono tornare facilmente alla modalità personalizzata in qualsiasi momento.

Con questa nuova caratteristica di fatto, la compagnia americana intende offrire una maggiore libertà e un controllo più preciso sui risultati di ricerca ai suoi utenti. Sebbene l’update del software non sia ancora disponibile per tutti, questo segna un passo importante verso un’esperienza di ricerca più aperta e personalizzabile. Gli utenti ora avranno la possibilità di esplorare diverse prospettive senza essere vincolati dalle preferenze precedenti.