Apple: il primo pieghevole potrebbe essere "a libro"

Secondo l’analista di display Ross Young, il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe arrivare nel 2026 e presentarsi con un design book-style, simile al Galaxy Z Fold 6 o al Pixel 9 Pro Fold. L’analista ha condiviso questa informazione rispondendo a una domanda su X (ex Twitter), suggerendo che la prima incursione di Apple nel mercato dei foldable sarà caratterizzata da uno schermo pieghevole che si apre come un libro.

Apple entrerà nel mondo dei pieghevoli: questo è ciò che sappiamo

Al momento tutte le altre aziende stanno guardando al nuovo mercato dei pieghevoli, con qualcuno che ormai ha già compiuto tanta strada. Apple non ha ancora lanciato alcun dispositivo di questo genere ma si continua a parlare di un’eventualità per il futuro.

In passato si era parlato di un possibile iPhone Flip, dispositivo dal design compatto e verticale molto simile al Galaxy Z Flip. Stando però alle ultime notizie trapelate sul web, questa ipotesi sembra essere meno probabile: il primo dispositivo pieghevole della casa di Cupertino potrebbe puntare invece su un design più grande e versatile.

Il formato book-style suggerisce un dispositivo con uno schermo interno pieghevole che, una volta aperto, potrebbe offrire una superficie simile a quella di un iPad. Questo fa pensare che il sistema operativo utilizzato potrebbe essere iPadOS, già ottimizzato per il multitasking e un’interfaccia più ampia, rendendolo una scelta naturale per un dispositivo pieghevole di grandi dimensioni.

Il mercato dei telefoni pieghevoli è in costante crescita, anche se non ancora del tutto mainstream. Con l’ingresso di Apple, l’attenzione verso questi dispositivi potrebbe aumentare significativamente. Un iPhone Fold potrebbe rappresentare non solo una novità per gli utenti Apple, ma anche una spinta per il mercato generale dei pieghevoli, portando innovazioni in termini di design e software. Al momento si tratta di voci ma tutto potrebbe diventare realtà entro la seconda metà del 2026 stando a quelle che sono le indiscrezioni.