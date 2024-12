Samsung è pronta a lanciare la serie Galaxy S25 nei primi mesi del 2025, con importanti novità per gli utenti. La certificazione FCC appena trapelata ha rivelato una differenza fondamentale tra la versione internazionale e quella statunitense del nuovo top di serie. I modelli destinati ai mercati mondiali, tra cui quelli standard, Plus e Ultra, supporteranno la banda ultralarga (UWB). Ovvero una tecnologia che consente un miglioramento delle funzionalità di geolocalizzazione e connettività. Dunque particolarmente utile per dispositivi come chiavi digitali e il tracciamento di oggetti. La versione statunitense del Galaxy S25 però avrà questa funzionalità limitata solo ai modelli Plus e Ultra. Mentre il modello base non la integrerà. Una scelta simile era già stata fatta con il GalaxyS24, creando un divario tra i due mercati.

Specifiche e previsioni per il lancio della serie Galaxy S25

Tale differenza evidenzia l’attenzione di Samsung per il mercato mondiale, ma anche le particolarità di ciascuna regione. Oltre alla banda ultralarga, la certificazione ha confermato che la serie S25 offrirà anche il supporto alla S Pen. Cioè una funzione apprezzata dai fan dei dispositivi premium della casa coreana. In aggiunta, la ricarica wireless e la ricarica inversa saranno incluse in tutti i modelli, consentendo agli utenti che di ricaricare altri dispositivi senza l’ausilio di cavi.

Dal punto di vista della connessione, la serie Galaxy S25 sarà al passo con i tempi. Ciò grazie al supporto per Bluetooth 5.4, Wi-Fi dual-band e NFC, per effettuare pagamenti contactless. Anche la batteria rappresenta un elemento chiave, con i modelli standard, Plus e Ultra che includeranno un adattatore da 2 W per la ricarica. Si prevede poi che il modello Ultra supporterà una ricarica rapida da 45W. Proprio come già accaduto con il Galaxy S24.

Nonostante le molteplici informazioni disponibili, Samsung non ha ancora rivelato una data precisa di lancio per il GalaxyS25. Ma probabilmente sarà disponibile entro la fine di gennaio 2025. Con queste nuove funzionalità e miglioramenti, l’ azienda punta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone premium. Continuando a innovare e a rispondere alle esigenze degli più esigenti.