Polestar 3 Long Range Single Motor: produzione iniziata negli USA

Polestar ha avviato la produzione del Polestar 3 Long Range Single Motor negli Stati Uniti. Questo nuovo SUV elettrico ha caratteristiche che lo distinguono da auto simili. Presenta infatti un’autonomia che arriva fino a 706 km (WLTP), un dato che lo rende subito tra i migliori della sua categoria. Il veicolo poi utilizza un pacco batteria da 111 kWh, il quale assicura prestazioni davvero eccellenti. Grazie alla ricarica rapida, il SUV può passare inoltre dal 10% all’80% in appena 30 minuti, aspetto da non sottovalutare.

Il motore del Polestar 3 Long Range Single Motor è single motor e ha una potenza di 220 kW e una coppia di 490 Nm. Tali caratteristiche consentono al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h andando a manetta in 7,8 secondi. Non arriverà magari ai numeri delle versioni Dual Motor, ma Single Motor possiede comunque strabilianti performance. La versione Long Range mantiene intanto il carattere dinamico e il lusso delle varianti più potenti. Il prezzo? Parte da 85.900 euro. Polestar offre così un fantastico SUV elettrico di alta qualità ad un costo più contenuto di altri competitor.

Sicurezza e design del modello Polestar

La sicurezza è un altro vantaggio considerevole del Polestar 3. Il veicolo monta freni Brembo per alte prestazioni. Le sospensioni avanzate, con Hydraulic Rebound Stops (HRS) e Frequency Selective Damping (FSD), migliorano stabilità e comfort. Il Polestar 3 non è solo potente, ma anche estremamente personalizzabile. Gli acquirenti possono scegliere tra sei colori esterni, cinque interni e quattro cerchi. Tra le opzioni spicca l’audio Bowers & Wilkins con 25 altoparlanti e Dolby Atmos. I fari LED da 1,3 megapixel offrono visibilità superiore, migliorando anche l’aspetto del veicolo. Con l’inizio della produzione negli Stati Uniti, Polestar espande il suo mercato nordamericano. L’autonomia, le prestazioni e il design rendono il Polestar 3 un’ottima scelta nel segmento SUV elettrico di lusso. La produzione locale lo rende più accessibile, mentre il sistema di ricarica rapida ne aumenta la praticità per gli utenti.