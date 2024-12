HoMobile si distingue nel mondo delle offerte telefoniche per la sua trasparenza e semplicità. Con un prezzo fisso di 8,99€ al mese, l’offerta comprende 200GB, minuti e SMS illimitati. La proposta si adatta perfettamente per chi non vuole avere preoccupazioni. L’ attivazione è semplice e senza costi nascosti. Il prezzo iniziale di 9€ per la ricarica viene scalato dal rinnovo successivo, portando il totale a 11,99€ al momento dell’attivazione. La flessibilità è uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti. Infatti la SIM può essere ricevuta comodamente a casa, ritirata in edicola, oppure attivata direttamente come eSIM in pochi minuti. Tutte queste operazioni possono essere gestite facilmente tramite l’app di HoMobile. La quale consente di personalizzare ogni dettaglio e di effettuare modifiche in tempo reale. Rendendo l’esperienza ancora più comoda e accessibile.

HoMobile: un servizio pensato per ogni esigenza

L’offerta HoMobile, però, non si limita solo ai Giga, ma offre anche una connessione stabile e veloce. La rete 4G garantisce una navigazione fino a 60Mbps, con la possibilità di utilizzare la SIM come hotspot per condividere la connessione. Per chi cerca una navigazione ancora più rapida, è possibile aggiungere il 5G a soli 1,29€ al mese. Questa opzione, attivabile e disattivabile tramite l’app, permette di navigare a una velocità superiore senza costi aggiuntivi. La ricarica del credito è semplice, con diverse modalità disponibili. Infatti è possibile effettuarla ramite l’app, nei punti vendita affiliati o con il servizio di autoricarica che consente di ricaricare automaticamente l’importo dell’offerta ogni mese. Per chi viaggia, invece, l’ operatore offre anche una copertura conveniente in Europa. In più sono anche inclusi i minuti, gli SMS e 9,60GB per la navigazione. Tutto ciò senza costi extra. La gestione delle tariffe internazionali è altrettanto trasparente. In quanto essa consente ai clienti di conoscere esattamente quanto spenderanno. Ogni cosa senza sorprese, numeri a pagamento o servizi non richiesti, per un’esperienza di utilizzo senza pensieri.