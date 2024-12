Tutti vogliono una aspirapolvere senza fili, comunemente chiamata anche wireless, per la sua grande semplicità di utilizzo, che facilita la vita a tutti coloro che non vogliono avere un filo che gira per casa nel momento della pulizia. Per questo motivo oggi vi parliamo della possibilità di acquistare la Rowenta X-PERT 6.60, una aspirapolvere senza fili in promozione su Amazon.

Il modello è l’RH6836EO, con un motore da 100W, ed una buona capacità di aspirazione, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi e degli ambienti in circolazione, anche ad esempio le case con molti peli di animali o sporcizia. Integra una batteria, removibile e ricaricabile, che può garantire fino a 45 minuti di utilizzo continuatvi, sebbene queste siano stime, infatti dovete considerare che le cifre potrebbero variare in relazione alla modalità di utilizzo.

Rowenta: l’aspirapolvere senza fili costa poco su Amazon

Un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere applicato sul Rowenta X-Pert 6.60, infatti l’aspirapolvere senza fili non costa più i 159 euro previsti originariamente, ma può godere della riduzione del 23% applicata in automatico, sino da arrivare a soli 119,99 euro, sempre con garanzia di 24 mesi. Ordinatelo al seguente link.

All’interno della confezione l’utente può davvero trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, con una serie di accessori davvero molto interessnati: tra cui spazzola piccola motorizzata per la pulizia ad esempio di divani, oppure tubo per gli spazi più angusti, finendo con l’accessorio che permette di collegare la scopa al muro, appendendola, così da non doverla posizionare in giro per casa. Molto buona è l’ergonomia, con un peso di 2,7kg, facilitando la vita di tutti i consumatori nell’utilizzo quotidiano praticamente su ogni superficie disponibile nelle nostre case.