Uno dei provider più conosciuti all’interno della nostra penisola è senza ombra di dubbio ho mobile, L’operatore vestito di viola, infatti, da oltre un decennio garantisce ai propri clienti un servizio decisamente affidabile e con caratteristiche davvero competitive, il provider infatti mette spesso a disposizione tantissimi giga abbinati a minuti ad SMS a prezzi davvero attivanti, cosa molto apprezzata dagli utenti che li spinge a rimanere fedeli all’operatore.

Con il passare degli anni, uno dei meriti di ho mobile è stato senza alcun dubbio quello di mantenere la propria infrastruttura sempre aggiornata e farcita di tutte le tecnologie indispensabili per garantire un servizio al passo coi tempi, ecco dunque che l’operatore virtuale proprio quest’estate ha deciso di lanciare la connettività 5G che è stata così inserita in alcune promozioni come attiva di default, se state dunque cercando una promozione 5G contentissimi giga questo è il provider che fa per voi, vediamo insieme le sue offerte 5G attualmente disponibili.

Due super promo

Sul sito ufficiale del provider telefonico sono disponibili due promo 5G, la prima a 9,99 € al mese vi garantisce ben 200 GB di connettività 5G con minuti ed SMS limitati, la seconda invece a 11,99 € al mese mantiene inalterati il numero di SMS e minuti verso tutti, ma incrementa i gigabyte disponibili a 250 sempre in connessione 5G, un altro elemento in comune alle due promozioni è rappresentato dalle condizioni di accesso agevolate a queste ultime, il costo di attivazione sarà infatti di 2,99 € per coloro che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità del proprio numero da un operatore virtuale presente all’interno di una lista di operatori supportati, in caso contrario per entrambe le promozioni il prezzo salirà a 29,90 € vanificandone di fatto la convenienza.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore vestito di viola e accedere alla pagina dedicata alla promo di vostro interesse e procedere all’attivazione online in pochi semplici click.