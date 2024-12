Dal 3 dicembre 2024, HoMobile amplia le possibilità per partecipare alla sua iniziativa “Porta tutti in ho.”. La quale è stata pensata per premiare chi invita amici a passare all’operatore. Ora, infatti, oltre all’attivazione online, sarà possibile ottenere una SIM o eSIM anche contattando il Call Center o recandosi direttamente in negozio. Ciò vale sia per la modalità Ho. Tanti Amici 2.0, che regala ricariche telefoniche, sia per Ho. Ambassador, che offre buoni Amazon ai partecipanti.

HoMobile: incentivi e semplicità, i vantaggi dell’iniziativa

L’iniziativa, valida fino al 31 marzo 2025 salvo proroghe, consente di ottenere una ricarica omaggio di 5€ per ogni amico invitato. Oltre che un bonus extra per le portabilità da operatori specifici, come Iliad e Fastweb. Con “Tanti Amici 2.0″ di HoMobile è possibile arrivare fino a 150€ di ricariche complessive invitando dieci nuovi clienti. Per Ho.Ambassador, ogni cinque amici invitati sono garanti un buono Amazon da 50€, fino a un massimo di tre buoni.

L’accesso a “Porta tutti in Ho.” è semplice e flessibile. Gli utenti HoMobile possono generare un link personale o un Referral attraverso l’app o il sito dell’operatore e condividerlo con gli amici. Queste nuove opzioni di attivazione, che includono il supporto del Call Center e dei negozi, rendono ancora più immediato il passaggio all’ operatore. In più, una volta attiva la SIM del nuovo cliente, l’accredito dei benefici avviene entro 24 ore dal primo rinnovo mensile. Insomma, con un mix di trasparenza e velocità nella gestione dei premi, HoMobile punta a consolidare il suo ruolo nel mercato della telefonia consumer, offrendo soluzioni vantaggiose sia per i clienti esistenti che per i nuovi arrivati. Detto ciò se siete interessati ad ottenere ancora più informazioni a riguardo o sulle modalità di partecipazione all’ iniziativa, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore. Oppure di rivolgersi ad uno stand o un negozio fisico di vendita autorizzato.