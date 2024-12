Google ha introdotto aggiornamenti significativi per le sue app Messaggi e Registratore Vocale, entrambe disponibili sui terminali Android. Questi update del firmware, attualmente in fase di test o distribuzione limitata, mirano a migliorare l’interfaccia utente e le funzionalità, con un focus su design e qualità del suono.

Google Messaggi: il nuovo design

La nuova versione beta di Google Messaggi porta modifiche estetiche al campo di immissione del testo e alle conferme di lettura. Gli utenti che aggiornano alla versione 20241202_01_RC00 noteranno un layout più semplice, con alcuni tasti spostati e una forma rinnovata per il campo di testo. Questi cambiamenti, seppur limitati, suggeriscono un’attenzione maggiore alla chiarezza visiva e all’usabilità.

Inoltre, la funzione delle conferme di lettura, nota come “doppia spunta”, adotta uno stile grafico simile a quello utilizzato da WhatsApp. Questo rende più intuitivo comprendere lo stato dei messaggi inviati e ricevuti. Per ora, l’aggiornamento è disponibile solo negli Stati Uniti attraverso il canale beta.

Clear Voice: il nuovo strumento di Registratore Vocale

Google sta lavorando a una funzionalità avanzata chiamata Clear Voice, integrata nell’app Registratore Vocale dei dispositivi Pixel. Questa tecnologia, scoperta nella versione 4.2.20241001.701169069, utilizza algoritmi di machine learning per ridurre il rumore di fondo e migliorare la qualità della voce registrata.

Clear Voice potrebbe rappresentare una svolta per chi usa Registratore Vocale in ambienti rumorosi o durante registrazioni professionali, rendendo la voce umana più chiara e distinguibile. Nonostante l’entusiasmo, il rilascio ufficiale sul canale stabile non è stato ancora confermato.

Il colosso di Mountain View dimostra ancora una volta di voler migliorare costantemente le proprie app principali, sia attraverso l’ottimizzazione delle interfacce sia con l’introduzione di tecnologie innovative come il machine learning. Le modifiche a Messaggi e Registratore Vocale confermano la strategia dell’azienda di puntare su un’esperienza utente fluida e integrata, un aspetto cruciale nell’attuale mercato competitivo delle app per dispositivi mobili.