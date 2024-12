Wizz Air rilancia il suo esclusivo abbonamento “All You Can Fly“, già protagonista di un successo clamoroso la scorsa estate. Con 599€ i titolari potranno volare per 12 mesi verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 Paesi, sfruttando le 800 rotte della compagnia ungherese. Vi sono però alcune limitazioni. In quanto il pass copre solo voli internazionali e non include tratte nazionali italiane.

Wizz Air: opportunità e limiti di un’offerta rivoluzionaria

Chi aderisce all’abbonamento potrà godere di un primo volo gratuito e trasportare un solo oggetto personale come bagaglio. Mentre valigie aggiuntive e selezione del posto restano servizi opzionali a pagamento. La disponibilità dei posti per gli abbonati è soggetta a limiti. Wizz Air infatti riserva un numero definito di biglietti per ogni volo e può modificare questa disponibilità in base alla domanda. Le prenotazioni devono avvenire tra 72 ore e 3 ore prima della partenza, ma eventuali modifiche ai voli già prenotati non sono consentite.

Il pass si rivolge soprattutto ai frequent flyers. Ovvero a coloro che viaggiano regolarmente per lavoro o piacere. Con “All You Can Fly”, è possibile prenotare fino a tre voli al giorno. Ma solo per tratte singole. Quindi i viaggi di andata e ritorno non sono inclusi. In alternativa, si possono combinare due voli di sola andata. Questo lo rende una soluzione innovativa, ma più adatta a chi organizza viaggi frequenti e programmati.

L’abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno e può essere attivato direttamente sul sito di Wizz Air. Ma, chi desidera una maggiore flessibilità nei propri spostamenti potrebbe trovare meno convenienti alcune restrizioni. Come l’impossibilità di modificare le prenotazioni e l’esclusione dei servizi extra.

Insomma, con questa iniziativa, Wizz Air punta a rafforzare il legame con la clientela abituale e a offrire un’alternativa alle tariffe standard. Nonostante i limiti, l’abbonamento rappresenta un’opzione interessante nel mondo del trasporto aereo low cost. Arrivando a combinare convenienza e semplicità per chi vola spesso.