Il nuovo e-reader BOOX Note Max ridefinisce le aspettative di chi cerca un dispositivo versatile e potente. Il suo spessore di soli 4,6 mm ed il peso di appena 615 grammi regalano una portabilità senza pari per lavorare o creare ovunque. Il suo ampio display E Ink Carta 1300 da 13,3 pollici garantisce una qualità di lettura impeccabile. Con una risoluzione di 300 PPI, rende ogni dettaglio nitido e piacevole per gli occhi. Perché scegliere un display così grande? Perché un dispositivo come questo non è solo uno strumento, ma un’estensione della propria creatività.

Grazie alla tecnologia E Ink, l’esperienza visiva dell’e-reader simula perfettamente l’inchiostro su carta. La tecnologia, come altro pro, riduce l’affaticamento visivo anche nelle sessioni più lunghe. Le dimensioni, in pratica, equivalgono al comune a foglio A4. Queste offrono spazio ideale per gestire documenti, creare schizzi o prendere appunti dettagliati, proprio come se si avesse davanti un quaderno. Il supporto per split-screen inoltre permette di lavorare su più attività contemporaneamente. Utilizzandolo si ottimizza così la produttività per chi affronta progetti complessi o multitasking.

L’e-reader costruito per ogni piccola esigenza

Non è solo una questione di design. Sotto il profilo tecnico, il Note Max si dimostra un vero device iper tecnologico. Il processore Octa-core da 2,8 GHz, supportato da 6GB di RAM, assicura prestazioni fluide e multitasking senza interruzioni. Esso consente di passare velocemente da un’app all’altra. La memoria interna da 128GB offre spazio più che sufficiente per archiviare file, app e progetti. In tal modo l’e-reader ha tutte le specifiche che servono per lavorare quando si è in giro. Tramite il sistema operativo Android 13 e l’accesso al Google Play Store, inoltre, gli utenti possono personalizzare il proprio dispositivo. Possono scegliere tra una vastissima gamma di applicazioni diverse che vanno dagli strumenti per la produttività alle app creative.

La tecnologia BOOX Super Refresh rende il Note Max reattivo come un tablet, mentre la possibilità di aggiungere una tastiera opzionale lo trasforma in una vera workstation portatile. Un dispositivo così può davvero sostituire il classico laptop? Anche l’autonomia è pensata per durare. La batteria da 3700mAh, unita alla tecnologia E Ink, consente di lavorare per giorni senza ricaricare, rendendolo l’e-reader perfetto per professionisti e creativi in movimento. Disponibile a €699,99, il BOOX Note Max combina stile e funzionalità in un’unica soluzione elegante. Un dispositivo pensato per chi non accetta compromessi.