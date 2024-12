Wizz Air: torna il pass All You Can Fly per voli illimitati per un anno

Per tutti coloro che amano volare, ecco una grande novità, o meglio una proposta che torna di moda: Wizz Air rilancia l’abbonamento All You Can Fly. Questa soluzione, già apprezzata la scorsa estate e andato sold-out in appena 48 ore, torna con un costo di 599 euro. Il pass consente di volare per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 Paesi, su 800 rotte internazionali della compagnia. Ogni volo ha un costo simbolico di 9,99 euro, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi viaggia frequentemente.

Come funziona l’abbonamento di Wizz Air

L’abbonamento All You Can Fly è pensato per viaggiatori assidui e include alcune condizioni da tenere a mente:

Valido per un singolo passeggero per 12 mesi, con rinnovo automatico;

Consente prenotazioni entro un arco di tempo che va da 72 ore a 3 ore prima della partenza;

Comprende un primo volo gratuito;

Non include voli nazionali italiani, né extra come bagagli o scelta dei posti (incluso solo un oggetto personale di dimensioni 40x30x20 cm);

Permette di prenotare fino a 3 tratte al giorno.

Cosa c’è da sapere

I biglietti disponibili per gli abbonati possono essere limitati rispetto alla disponibilità normale, poiché Wizz Air ha il controllo su quanti posti offrire per ogni volo. Inoltre:

I voli prenotati con il pass non possono essere modificati; eventuali cambi richiedono l’acquisto di un nuovo biglietto;

Il pass non consente voli di andata e ritorno, ma è possibile prenotare due tratte singole;

Servizi extra come bagagli aggiuntivi o selezione del posto sono acquistabili separatamente.

Come abbonarsi al pass All You Can Fly

Per sottoscrivere All You Can Fly, è necessario registrarsi sul sito ufficiale di Wizz Air. Le prenotazioni dei voli si effettuano tramite l’account collegato all’abbonamento, aggiungendo eventuali extra a pagamento durante la procedura.

Con questa proposta, Wizz Air si rivolge a chi viaggia spesso per lavoro o piacere, offrendo una soluzione economica e flessibile per spostarsi su scala internazionale. Se sei un viaggiatore abituale, questo pass potrebbe fare al caso tuo.