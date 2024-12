Anker ha recentemente annunciato un richiamo globale di oltre 78.000 altoparlanti Bluetooth, tra Stati Uniti e Canada. La causa riguarda diversi problemi di surriscaldamento delle batterie agli ioni di litio. Il provvedimento coinvolge i modelli A3102016, A3302011 e A3302031 venduti su Amazon nel 2023. A tal proposito, sono state confermato 33 segnalazioni di surriscaldamento. Alcune delle quali hanno causato l’emissione di fumo. Inoltre, in rare occasioni, ci sono stati anche dei piccoli incendi.

Anker richiama alcuni dei suoi speaker

Per prevenire ulteriori incidenti, l’azienda ha avviato una campagna di informazioni. A tal proposito sono stati contattati tutti i clienti conosciuti tramite Amazon. Quest’ultimi sono stati incoraggiati ad interromperne immediatamente l’uso dei dispositivi coinvolti.

La procedura di verifica è semplice. Gli utenti possono controllare se il loro dispositivo rientra nel richiamo recandosi sul sito web ufficiale di Anker. Qui bisogna inserire il codice seriale, situato sul fondo dell’altoparlante. I dispositivi incriminati devono essere immediatamente spenti e rimossi dalla ricarica. In questi casi, l’azienda offre gratuitamente dispositivi sostitutivi a tutti i clienti interessati. Ciò dimostra un forte impegno da Anker nel gestire la situazione con trasparenza e responsabilità.

Tale evento riaccende il dibattito sulla sicurezza delle batterie agli ioni di litio. Si tratta di una tecnologia chiave, eppure non è priva di rischi. Le batterie agli ioni di litio, anche se con grande efficienza energetica, richiedono un design e una produzione molto accurati. Solo in questo modo è possibile evitare problemi di sicurezza. Come quelli che hanno coinvolto gli altoparlanti di Anker. Incidenti come quest’ultimo evidenziano l’importanza di standard di sicurezza sempre più rigorosi. In tal modo sarà possibile garantire un’innovazione sostenibile e sicura.

Si tratta di interventi necessari considerando l’andamento del mercato. Nonostante tali episodi, infatti, il settore degli altoparlanti Bluetooth è in piena espansione. La comodità di dispositivi wireless e portatili li rende indispensabili nella vita moderna.