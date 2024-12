iPhone 17 Pro: possibile aggiornamento del display con nuova tecnologia

Anche se Apple ha lanciato iPhone 16 solo da pochi mesi, iniziano a circolare rumor sulla prossima generazione, prevista per il 2025. Secondo alcune indiscrezioni, i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max potrebbero introdurre una nuova tecnologia per i display, nota come Low-Dielectric TEE, promettendo miglioramenti significativi.

Cosa potrebbe portare la nuova tecnologia di Apple su iPhone 17 Pro

Il leaker Jukanlosreve, su X (ex Twitter), ha rivelato che Apple potrebbe adottare questa tecnologia per i modelli Pro. Secondo quanto riportato, il Low-Dielectric TEE migliorerebbe diversi aspetti che contribuirebbero così a rendere i flagship di Cupertino ancora più performanti. Ecco quali sarebbero le migliorie in arrivo:

Efficienza della batteria , grazie a un minor consumo energetico;

, grazie a un minor consumo energetico; Durata del display , rendendolo più resistente;

, rendendolo più resistente; Prestazioni generali, offrendo un’esperienza d’uso superiore rispetto alle tecnologie attuali.

Questa novità si differenzierebbe dall’LTPO+, inizialmente ipotizzata per tutta la gamma iPhone 17. Se confermata, rappresenterebbe un passo avanti esclusivo per i modelli di fascia alta.

Altre indiscrezioni sui modelli iPhone 17

Oltre alla tecnologia del display, ci sono speculazioni sulle dimensioni degli schermi:

iPhone 17 Pro potrebbe avere un display da 6,3 polliciB ;

potrebbe avere un display da ; Pro Max, invece, arriverebbe a 6,9 pollici.

Inoltre, si vocifera che i modelli non-Pro della gamma potrebbero finalmente offrire un refresh rate a 120Hz, avvicinandosi alle caratteristiche premium dei modelli Pro.

Un quadro ancora incerto per iPhone 17

È importante ricordare che, come con tutti i rumor, queste informazioni devono essere prese con cautela. Se le voci saranno confermate, Apple potrebbe rafforzare ulteriormente il divario tra i modelli standard e Pro, puntando su tecnologie esclusive per i suoi dispositivi di punta.

Per ora, non resta che attendere ulteriori dettagli per capire se l’iPhone 17 Pro porterà davvero questa rivoluzione nei display. Nel frattempo si parla tanto di una variante Slim che sarebbe pronta a fare per la prima volta il suo esordio il prossimo anno. Almeno per ora non si hanno immagini ma l’hype aumenta giorno per giorno.