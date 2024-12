Una buonissima offerta è stata applicata in questi giorni sullo Xiaomi 14T, smartphone di fascia medio-alta, che vuole distinguersi dalla massa per essere uno dei migliori in circolazione, data comunque la possibilità di fare affidamento su specifiche tecniche di alto livello, ma comunque senza dover strafare con la spesa finale da sostenere per il suo acquisto.

Lo smartphone è caratterizzato da alcune ottime specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi perfettamente dalla massa, come ad esempio dimensioni allineate con gli standard del periodo, pari a 160,5 x 75,1 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso di 195 grammi. Il processore posto al suo interno è il Dimensity 8300 Ultra di casa MediaTek, con alle spalle 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna, la quale però non risulta essere espandibile (è importante ricordarlo).

Xiaomi 14T: una promozione imbattibile su Amazon

Una promozione da non perdere assolutamente di vista è applicata solo in questi giorni, infatti riesce a scontare il valore di listino di 649,90 euro del 28%, così da poter arrivare a spendere solamente 469,99 euro, risparmiando molto più di quanto avreste mai immaginato, considerando che comunque andate ad acquistare uno smartphone con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato. Acquistatelo subito a questo link.

Il comparto fotografico dello smartphone è composto, nella parte posteriore, da ben 3 sensori: un principale ed un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con un effetto bokeh da 12 megapixel. Lo smartphone riesce a realizzare istantanee a 8165 x 6124 pixel, con video in 4K a 30 fps, e la possibilità di godere di una buona connettività: WiFi 802.11 6e, bluetooth 5.4, usb type-C 2.0, NFC e ovviamente chip GPS. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, e ad ogni modo una buonissima autonomia.