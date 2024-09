EZVIZ ha annunciato il nuovo EP7, un videocitofono intelligente che combina praticità e innovazione. Questo dispositivo, presentato in prossimità dell’IFA 2024 di Berlino, si distingue per l’integrazione di pannelli solari. I quali contribuiscono a prolungarne notevolmente l’autonomia. Grazie a questa caratteristica, l’EP 7 non richiede alcun collegamento alla rete elettrica. Diventando così una soluzione completamente wireless. Il kit, composto da videocitofono, monitor interno e pannello solare, si collega tramite la tecnologia Wi-Fi HaLow. Una rete a bassa frequenza che garantisce comunicazioni stabili anche attraverso muri spessi e su lunghe distanze.

EZVIZ EP7: design minimalista, funzionalità avanzate e memoria espandibile

Il dispositivo è dotato di una fotocamera con risoluzione 2K e un campo visivo ultra-grandangolare di 162°. Tutti elementi che offrendo una visione nitida e dettagliata anche di notte. Anche grazie alla visione a infrarossi con un raggio fino a 5 metri. In più, l’ Ezviz è certificato IP65, il che lo rende resistente a polvere e pioggia. Quindi ideale per l’installazione in qualsiasi condizione atmosferica. La sua batteria interna garantisce un’autonomia di ben 85 giorni senza bisogno di ricarica. La gestione del videocitofono può avvenire comodamente tramite l’applicazione dedicata presente sullo smartphone. Grazie alla quale è possibile effettuare attività come controllare chi è che bussa, rispondere e aprire la porta, o impostare accessi temporanei tramite codici QR o dispositivi RFID.

Esteticamente, l’ EP7 si presenta con un design moderno e minimalista. Caratterizzato da un’elegante finitura nera lucida e linee essenziali. Il videocitofono permette di personalizzare la suoneria, scegliendo tra 20 diverse opzioni, ed è dotato di cartellini luminosi di vari colori su cui scrivere il proprio nome. Per quanto riguarda la memoria, dispone di uno slot per schede microSD con una capacità massima di 512GB. Permettendo così la registrazione automatica dei video ogni volta che qualcuno suona al campanello. EZVIZ prevede anche un servizio di archiviazione cloud opzionale per coloro che desiderano una maggiore sicurezza.

Il suo prezzo è fissato a 399,99€ e può essere acquistato presso rivenditori come Amazon e Leroy Merlin. Sembra però che, dal momento del lancio, la sua disponibilità sia ancora limitata. Anche se ci si aspetta che diventi presto accessibile su larga scala. Insomma, con la sua combinazione di tecnologie avanzate e un’estetica curata, l’EZVIZ rappresenta quindi una soluzione interessante per chi cerca un videocitofono smart senza fili. In grado di integrarsi perfettamente in una casa moderna e sostenibile.