Kena Mobile continua a distinguersi nel panorama degli operatori virtuali italiani con offerte mirate e ricche di contenuti. Tra le offerte disponibili, la promo Kena 4,99 Flash 100 Online è tornata disponibile per un periodo limitato. L’attivazione avviene solo online. L’offerta presenta minuti illimitati e 200 SMS. inoltre, sono inclusi 100 GB di traffico dati in 4G. Il suo costo mensile risulta estremamente competitivo. Solo 4,99 euro. Non sono compresi costi per l’attivazione o per la scheda SIM. Al momento della sottoscrizione è richiesta solo una prima ricarica di 5 euro. Una formula che punta a minimizzare le barriere d’ingresso, rendendo l’esperienza d’acquisto snella e accessibile.

Kena Mobile presenta la nuova offerta a scadenza

La promo è riservata ai clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da un elenco selezionato di operatori virtuali. Tra cui ci sono Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, e molti altri. L’elenco con tutti i gestori è presente sul sito web di Kena Mobile. Sono invece esclusi operatori come ho. Mobile e Very Mobile.

È importante ricordare che l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online è disponibile solo a tempo limitato. Gli utenti possono procedere solo fino alle ore 10:00 del 12 Dicembre. Informazione evidenziata dal countdown presente sul sito ufficiale dell’operatore. È un ritorno strategico dopo il successo delle precedenti campagne.

Promozioni simili riflettono l’evoluzione del settore. Ormai la competizione non si basa solo sul prezzo. Offerte come quella di Kena Mobile rispondono al crescente bisogno degli utenti di connettività elevata. Ciò con piani che bilanciano costi contenuti e generose quantità di dati. Dettagli ideali per chi fa un uso intensivo di internet.

Per tutti gli utenti che valutano il cambio di operatore, quella offerta da Kena Mobile potrebbe essere l’occasione perfetta per approfittare di un’opportunità imperdibile. Ma, come anticipato, il tempo per aderire è limitato. Dunque, conviene procedere rapidamente per non rischiare di perdere suddetta occasione.