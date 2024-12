Il produttore tech Oppo ha presentato non molto tempo fa i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Oppo Find X8. A quanto pare, però, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo dispositivo, appartenente questa volta alla categoria dei tablet. Si tratterebbe in particolare del prossimo tablet da gaming Oppo X8 Pad. Vediamo qu mi di seguito le prime indiscrezioni emerse in rete.

Oppo X8 Pad, ecco i primi rumors sul prossimo gaming tablet di Oppo

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete le prime indiscrezioni riguardanti il prossimo tablet da gaming a marchio Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo X8 Pad. Le prime indiscrezioni provengono direttamente dalla Cina e ci parlano dunque di alcune presunte specifiche tecniche. In particolare, è stato il noto leaker Digital Chat Station.

Secondo quanto è emerso, il prossimo gaming tablet di Oppo sarà dotato sulla parte frontale di un display con tecnologia IPS LCD. Si parla di una diagonale non troppo ridotta e non troppo ampia, pari a circa 8.8 pollici. Al momento non sappiamo l’esatta frequenza di aggiornamento dello schermo. Tuttavia, trattandosi di un tablet da gaming, possiamo immaginare che sarà molto elevata, pari ad almeno 144Hz.

Per quanto riguarda le prestazioni, sembra che non ci saranno particolari rinunce. I rumors parlano infatti della possibile presenza di uno degli ultimi potenti processori a marchio Mediatek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400. Prestazioni quindi ai massimi livelli disponibili. Sembra una scelta pressoché obbligata, dato che nel settore del gaming le prestazioni sono tutto.

Insomma, le prime indiscrezioni ci suggeriscono un nuovo Oppo X8 Pad davvero prestante e soprattutto interessante. Staremo a vedere in seguito se e quali informazioni emergeranno su questo nuovo dispositivo. Dovremmo inoltre capire intorno a quale prezzo sarà distribuito sul mercato.