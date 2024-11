Kena Mobile illumina il Natale con un'offerta da soli 6,99€ al mese

Kena Mobile, il noto operatore virtuale, ha appena presentato una nuova offerta davvero interessante: si chiama Promo Rush 130 e punta a conquistare chi arriva da Iliad o da altri gestori virtuali. Con un costo contenuto e un buon pacchetto di servizi, questa proposta è l’ideale per chi cerca una tariffa completa a un prezzo competitivo.

Ovviamente bisogna ricordare che a poter sottoscrivere queste offerte sono solo gli utenti indicati in alto. Il gestore che fa riferimento a TIM dunque vuole mettere a disposizione tutte le sue armi per poter vincere una battaglia davvero complicata. La Promo Rush 130 sembra essere il vero asso nella manica per portare a casa la vittoria.

Cosa include Promo Rush 130

Non è una sorpresa che un gestore come Kena Mobile venga fuori con un’offerta così vantaggiosa. Questa al suo interno include veramente tutto, proprio come recita l’elenco qui in basso:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS da utilizzare ogni mese;

da utilizzare ogni mese; 130 GB in 4G per navigare senza pensieri, con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Ma c’è un bonus aggiuntivo: se scegli il servizio di Ricarica Automatica, otterrai 100 GB extra ogni mese, per un totale di 230 GB. Un vantaggio significativo per chi consuma tanti dati, magari per streaming, videochiamate o gaming online.

Prezzo e vantaggi extra firmati Kena Mobile

Il costo mensile è di soli 6,99€, con il primo mese gratuito. Inoltre, chi fornisce i consensi commerciali richiesti può attivare l’offerta senza pagare il costo di attivazione, che altrimenti ammonta a 3€ una tantum.

Chi può attivare Promo Rush 130 di Kena

Questa promozione è riservata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali, con l’esclusione di alcuni come ho. Mobile e Very Mobile. L’attivazione può essere effettuata direttamente online o in negozio, rendendo l’intero processo semplice e veloce.