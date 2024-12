Novità importanti e del tutto interessanti quelle in arrivo da parte del costruttore automobilistico tedesco BMW. Non a caso, infatti, l’azienda è al lavoro ormai da un po’ di tempo sulla sua M2 CS. Una novità che attira l’attenzione di tantissimi appassionati del brand e delle quattro ruote e oggi sappiamo che attualmente il modello si trova in fase di collaudi finali.

Non a caso, la BMW M2 CS viene mostrata come una versione più estrema che grazie alle proprie prestazioni è in grado di offrire un’esperienza di guida unica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sul nuovo modello del costruttore bavarese.

BMW M2 CS: in arrivo la nuova versione

Sono proprio alcune foto spia a farci sapere che il modello della casa automobilistica tedesca è attualmente in fase di collaudi finali. Nuovi scatti che ci danno l’opportunità di vedere ancora una volta la nuova vettura sportiva durante i test nonostante ci siano ancora dei camuffamenti. Nello specifico, dalle foto è possibile notare la presenza di cerchi con una particolare finitura dorata e, di conseguenza, l’impianto frenante con pinze rosse adottato dal costruttore.

Ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati del brand è la scelta del costruttore di implementare sulla nuova BMW M2 CS un body kit specifico che rende il look decisamente più aggressivo rispetto ai modelli del passato. A tal proposito, per quanto riguarda il frontale, quest’ultimo ha subito una modifica in seguito all’implementazione di un nuovo paraurti, uno nuovo splitter e prese d’aria di dimensioni più grandi.

Non mancano inoltre le novità per quanto riguarda il posteriore. In merito la casa automobilistica ha infatti deciso di rivedere il paraurti e di aggiungere un nuovo diffusore. Oltre a ciò non manca la presenza di uno spoiler nel baule e quattro terminali di scarico. Dal punto di vista tecnico, la M2 CS ospiterà un motore 6 cilindri biturbo di 3 litri di cilindrata. Alcune indiscrezioni parlano di una potenza di circa 500 CV.