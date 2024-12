Un tablet progettato da Apple nel 1984, ma mai entrato in produzione, prende vita come prototipo funzionante grazie al lavoro di un designer. Il dispositivo, chiamato FlatMac, rappresenta una delle prime visioni di un computer portatile targato Apple, anticipando di decenni i tablet moderni.

FlatMac, uno sguardo all’antenato dell’iPad

Il progetto FlatMac risale al 1984, quando Apple esplorava idee per dispositivi portatili. Il design, all’epoca, risultò troppo ambizioso a causa dei limiti tecnologici. L’OEM di Cupertino abbandonò il progetto, che rimase nei documenti dell’azienda senza mai vedere la luce.

Il designer tedesco-americano Kevin Page ha recuperato i dettagli del progetto, trasformandolo in un prototipo funzionante. Page ha utilizzato componenti contemporanei per dare vita a un dispositivo che combina il design retrò con funzionalità moderne. Il prototipo riflette fedelmente le specifiche previste nel 1984, con dettagli come un’interfaccia monocromatica e una tastiera integrata.

Nel dettaglio, osservandolo dal video completo, notiamo che il FlatMac si presenta con linee essenziali e uno schermo inclinato per favorire la visualizzazione, riprendendo il linguaggio estetico dei computer Macintosh degli anni ’80. Il cuore del prototipo utilizza componenti compatibili con il sistema operativo originale del Macintosh, permettendo così di eseguire programmi dell’epoca.

Le limitazioni hardware hanno influenzato le scelte di design: lo schermo monocromatico e l’interfaccia minimalista rappresentano un compromesso per restare fedeli al progetto originale. Nonostante queste restrizioni, il dispositivo funziona, mostrando la fattibilità di un’idea nata quasi quarant’anni fa. Il device poi, dimostra come le idee visionarie possano trovare nuova vita grazie alle tecnologie odierne. Sebbene rimanga un pezzo unico, il progetto offre uno spunto interessante sullo sviluppo dei tablet e sull’evoluzione del design industriale. L’operazione di Kevin Page si inserisce nella tendenza a recuperare e reinterpretare progetti iconici del passato.

Il FlatMac rappresenta un interessante viaggio nella storia dell’innovazione Apple. Il progetto evidenzia come le visioni del passato possano ancora ispirare, mostrando i limiti e le potenzialità di un’epoca in cui il design tecnologico iniziava a spingere i confini dell’immaginazione.