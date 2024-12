Apple ha introdotto una novità che semplifica la vita degli utenti che utilizzano sia macOS che il browser Firefox. Si tratta dell’estensione ufficiale iCloud Passwords. Tale strumento consente di sincronizzare le password salvate nel portachiavi di iCloud con Firefox. Ciò offre maggiore flessibilità a chi preferisce il browser open source di Mozilla per la navigazione quotidiana. La funzionalità è disponibile per le versioni più recenti del sistema operativo Apple, macOS Sonoma e macOS Sequoia.

Apple: novità per gli utenti che usano Firefox

L’estensione si basa sul lavoro originale dello sviluppatore francese Aurélien Garnier. Apple ha riconosciuto il valore del progetto e ne ha acquisito il controllo. Per farlo è stata trasferita la gestione della lista AMO (addons.mozilla.org) all’interno della propria sfera di competenza. Tale passaggio ha permesso all’azienda di Cupertino di offrire un prodotto ufficiale ed integrato con i suoi sistemi.

Con tale estensione, le nuove password create in Firefox vengono salvate direttamente nel portachiavi di iCloud. Dettaglio che garantisce un aggiornamento immediato su tutti i dispositivi Apple collegati allo stesso account. Inoltre, l’estensione include funzionalità avanzate. Come la generazione di codici di verifica.

L’integrazione con le nuove funzionalità su macOS Sequoia, in particolare, è degna di nota. Qui, l’estensione si collega direttamente alla nuova applicazione dedicata alla gestione delle password. In tal modo viene ulteriormente migliorata l’esperienza utente. Si tratta di un chiaro esempio di come Apple stia puntando a rendere la gestione delle credenziali più sicura e accessibile.

Va notato, però, che l’estensione è al momento limitata al sistema operativo macOS. Ciò significa che non è disponibile su Windows. Per tale sistema Apple offre soluzioni alternative per sincronizzare le password di iCloud. Come le estensioni messe a disposizione per Edge e Chrome. In ogni caso, tali cambiamenti dimostrano l’impegno di Apple nel rendere il proprio ecosistema sempre più completo e versatile.