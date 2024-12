Le prime immagini del Google Pixel 9a, l’attesissimo smartphone della linea economica di Google, sono emerse online attraverso un’unità di test. Il dispositivo presenta un design simile al modello precedente ma introduce alcune modifiche mirate all’ottimizzazione tecnica e funzionale.

Google Pixel 9a: ecco i dettagli sul design e le specifiche tecniche

Le immagini rivelano cornici più sottili e un profilo più compatto rispetto al Pixel 8a. Il retro ospita un modulo fotocamera ridisegnato, che integra una nuova fotocamera principale da 48 MP. Questa configurazione potrebbe adottare un sensore più piccolo per mantenere il modulo sottile, pur migliorando la qualità fotografica. Lato display, si parla di un pannello OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e un aggiornamento rispetto al modello precedente.

Sul fronte delle prestazioni, il Pixel 9a potrebbe essere equipaggiato con un chip Tensor G3 o G4, in linea con le ultime generazioni di dispositivi di BigG, ottimizzando ulteriormente il supporto per l’intelligenza artificiale e le funzionalità di apprendimento automatico. La batteria dovrebbe vedere un incremento della capacità, garantendo maggiore autonomia.

Secondo le indiscrezioni, il Pixel 9a verrà ufficialmente presentato a marzo 2025. Il prezzo di partenza negli Stati Uniti si attesterà intorno ai 499 dollari, mantenendo lo stesso posizionamento del Pixel 8a. Questa strategia punta a consolidare la linea “A” come scelta accessibile per chi desidera un’esperienza “pure-Google”.

Dalle prime immagini dello smartphone di fascia media del colosso di Mountain View notiamo un dispositivo che si evolve mantenendo continuità con la tradizione della serie. Ci sono infatti grossi miglioramenti sul fronte fotografico (anche lato design), un nuovo schermo grande e risoluto e un’estetica accattivante; sarà quindi un upgrade interessante per chi cercherà uno smartphone compatto e performante a un prezzo contenuto.

Resta da vedere come Google posizionerà il dispositivo rispetto alla concorrenza diretta, come l’Apple iPhone SE di quarta generazione che dovrebbe arrivare nel medesimo periodo di lancio del terminale in questione.