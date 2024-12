AMD, ha svelato, seppur senza intenzione, l’arrivo delle attese schede grafiche Radeon RX 8600 e RX 8800. L’informazione è emersa su GitHub, nella pagina ROCm dell’azienda, tramite un aggiornamento che menzionava questi modelli. Si tratta del primo riferimento ufficiale, benché accidentale, ai nuovi prodotti della serie RDNA4.

AMD: prestazioni e strategie di mercato

I dettagli sono stati scoperti in un commit pubblico sulla piattaforma di sviluppo xla di AMD. Qui le schede erano indicate con il codice “gfx12”. Un chiaro indizio della nuova generazione, considerando che la precedente RX 7900 era designata come “gfx11”. Questa rivelazione segue le dichiarazioni di Lisa Su, CEO di AMD. La quale, durante l’ultima conferenza sui risultati finanziari del terzo trimestre 2024 aveva anticipato il lancio delle schede RDNA4 per i primi mesi del 2025. La nuova gamma promette di portare importanti miglioramenti nel ray tracing e nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Segnando così un importante passo avanti nella competizione con NVIDIA.

Tra i vari dettagli trapelati, emergono le prestazioni previste per la RX 8800 XT. Queste, secondo alcune indiscrezioni, supererebbe del 45% la RX-7900 XTX nei giochi basati sul ray tracing. Ciò posizionerebbe la nuova scheda come rivale diretta della RTX 4080 Super di NVIDIA e, forse, della futura 5070. AMD dovrebbe svelare ufficialmente queste novità durante il CES 2025, in un evento programmato per il 6 gennaio. Mentre la produzione di massa delle GPU inizierà entro dicembre.

Allo stesso tempo, AMD sta sviluppando FSR4, l’ultima versione della sua tecnologia di upscaling. Essa includerà funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale per migliorare sia la qualità visiva che l’efficienza energetica. Tale innovazione mira a soddisfare le esigenze sia dei PC desktop che dei portatili. Interessante è anche la strategia di AMD, che sembra concentrarsi sul settore mainstream del mercato. Arrivando a sfidare non solo le soluzioni NVIDIA come la RTX 5060, ma anche le nuove Arc Battlemage di Intel. Questa scelta potrebbe dar vita a un’intensa competizione, con benefici per gli utenti in termini di innovazione e prezzo.