In Cina alcuni sviluppatori stanno cercando di realizzare un treno innovativo che sfrutta la levitazione magnetica per raggiungere velocità a cui nessun treno è mai arrivato. Grazie alle sue peculiarità, il maglev potrà raggiungere i 1000 km/h e percorrere alcuni tratti alla metà della velocità che ci impiegherebbe un normale treno di linea che in Cina arriva a 350 km/h. Questo veicolo avrà a disposizione anche la tecnologia 5G per garantire una connessione migliore ai passeggeri.

Il problema principale riguarda la capacità di mantenere una connessione stabile anche a velocità elevate. Infatti potrebbe succedere che a causa dell’ elevata velocità si vengano a creare delle interferenze che disturberebbero il segnale. Per ovviare a questo problema, è stato aperto uno studio che prevede soluzioni innovative. Secondo queste soluzioni, si dovranno installare due cavi paralleli che scorrono lungo il tubo sottovuoto in modo da mantenere una connessione stabile.

Cina, capacità del treno maglev più veloce di sempre

Le caratteristiche tecniche di questo treno maglev gli consentono di arrivare a velocità che superano persino quelle degli aerei di linea. Il treno avrebbe già delle occupazioni in specifiche zone della Cina dove, dato l’ elevato numero di popolazione, sarà necessario ovviare a delle soluzioni per non affollare troppo alcuni percorsi. Infatti con l’ inserimento di questo veicolo ci saranno delle opportunità di viaggio migliori poiché il tempo si diminuirà moltissimo. Alcune delle città più importati stanno richiedendo la costruzione di queste linee ferroviarie. I collegamenti principali saranno quelli tra Beijing-Shijiazhuang e la linea Guangzhou-Shenzhen. Grazie a queste tecnologie, la Cina potrebbe uno dei paesi dove si sta sempre di più affermando l’ idea dei maglev portando a termini opere anche molto impegnative.

I progettisti prevedono l’ apertura delle prima rete ad alta velocità per il 2035 date le numerose sfide da affrontare a cominciare dalla sicurezza dei passeggeri.