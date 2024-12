Il costruttore automobilistico tedesco continua il suo attendo lavoro sulla nuova generazione di BMW elettriche. Come sappiamo, il lavoro dell’ultimo periodo consentirà al costruttore di portare al debutto il suo primo modello realizzato sulla piattaforma Neue Klasse.

Non è infatti la prima volta che ci troviamo a parlare del prossimo modello che diventerà l’erede della BMW iX3 che vediamo attualmente su strada. Nelle ultime ore, però, un modello ancora camuffato è stato il protagonista di alcune foto spia diffuse sul web. Nonostante ciò, alcuni dettagli sono visibili e ci consentono di conoscere ulteriori dettagli rispetto a quelli conosciuti finora. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità che contraddistinguono la nuova generazione di BMW elettriche.

BMW iX3: la nuova generazione su base Neue Klasse

Le nuove foto spia svelano maggiori dettagli rispetto al passato. Scopriamo dunque che la nuova generazione di BMW iX3 si contraddistingue grazie alla presenza di maniglie a scomparsa. Maggiori dettagli ci vengono mostrati anche per quanto riguarda i gruppi ottici che, quasi sicuramente, sono ormai quelli che il costruttore adotterà sul modello definitivo. Non sembrano esserci poi molte modifiche da parte della casa automobilistica BMW in merito alla linea stilistica. A tal proposito, dunque, il costruttore tedesco ha scelto per la Vision Neue Klasse X Concept.

Non dimentichiamo che il modello in questione sarà sviluppato sulla base della nuova piattaforma Neue Klasse. Proprio con quest’ultima, la casa automobilistica BMW porterà sul mercato anche una nuova generazione di motori e nuove batterie che potrebbero portare ad una rivoluzione nel campo delle elettriche grazie alla propria capacità di offrire maggiore autonomia. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito per scoprire tutti i dettagli di cui ancora non siamo a conoscenza. Ricordiamo che l’obiettivo del costruttore è sempre quello di conquistare il maggior numero di utenti grazie al lancio di veicoli dalle prestazioni eccellenti.