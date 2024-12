Microsoft compie un importante passo avanti con l’introduzione di una funzionalità che semplifica la gestione delle applicazioni Win32 su Windows11. Gli utenti, infatti, ora possono aggiornare queste app direttamente dal Microsoft Store. Si tratta di un cambiamento che elimina la frammentazione tipica dei metodi precedenti. La nuova versione del negozio digitale, identificata come 22411.1401, permette di concentrare tutte le operazioni di aggiornamento in un unico luogo. Così da migliorare l’efficienza e rendere l’esperienza d’uso ancora più intuitiva.

Microsoft Store: un nuovo strumento semplifica la vita degli utilizzatori di Windows 11

Finora, per mantenere aggiornate le applicazioni Win32, era necessario affidarsi a processi interni a ogni singolo programma. Una prassi che spesso generava confusione. Con questo aggiornamento, le persone ora potranno gestire tutto dal Microsoft Store. Però a condizione che le applicazioni siano contrassegnate con il badge “provided and updated”. È importante sottolineare che tutte queste innovazioni non saranno installate in maniera automatica. Infatti, spetterà agli utenti averne il pieno controllo. Per avviarli, basterà accedere alla libreria dello Store o alla pagina dedicata dell’app.

L’impatto di questa novità si avverte particolarmente in Italia. In cui l’uso delle applicazioni Win32 resta centrale per molte aziende e professionisti. Un sistema più centralizzato non solo semplifica le operazioni, ma garantisce anche un maggiore livello di sicurezza. Con pochi click quindi, sarà possibile verificare la disponibilità degli aggiornamenti. Basterà aprire il Microsoft Store, accedere alla sezione download e cliccare su “Ottieni aggiornamenti” per controllare eventuali attività in sospeso.

Questa funzione è attualmente disponibile per gli iscritti al programma Windows Insider, che utilizzano la versione aggiornata del MicrosoftStore. Insomma, una mossa senz’ altro strategica da parte di Microsoft, che continua a investire per cercare di migliorare ancora l’esperienza utente. Insomma, il nuovo sistema di aggiornamento dimostra l’attenzione di Microsoft verso le esigenze degli individui. Proponendo loro soluzioni che migliorano l’efficienza del lavoro quotidiano e la sicurezza.