TIM, di recente, ha introdotto TIM Benefit. Una funzionalità innovativa per l’app MyTIM che consente agli utenti di accedere a sconti esclusivi. Questo servizio è stato sviluppato in collaborazione con Kindred Soul Ltd. Esso permette di ottenere coupon utilizzabili presso una vasta tipologia di marchi. I clienti potranno accedere a questi codici sconto direttamente dall’app, oppure installare un’estensione per browser web che avvisa in tempo reale sulle offerte disponibili durante la navigazione.

TIM: risparmio intelligente con l’estensione per browser

L’aggiornamento dell’app MyTIM è stato rilasciato il 26 novembre 2024 per dispositivi Android. Ma solo il 4 dicembre 2024 per iOS. La nuova sezione dedicata a TIM Benefit permette di poter esplorare tra un elenco di marchi convenzionati. Oppure di cercare sconti specifici utilizzando un comodo campo di testo per la ricerca. Dopo aver selezionato un coupon, basta semplicemente copiare il codice desiderato per poi applicarlo durante l’acquisto sul sito web del rivenditore.

Per aumentare le possibilità di risparmio, TIM offre un’estensione per browser web che completa le funzionalità di Benefit. Questa estensione è compatibile con Safari per iOS e Chrome per Android, ed è progettata anche per PC e tablet. Attualmente però non è supportata sui tablet android. Ad ogni modo, utilizzarla è molto semplice. Infatti una volta installata, essa identifica automaticamente i codici promozionali disponibili sui siti di shopping partner.

Sviluppata da Kindred Soul Ltd, l’estensione utilizza algoritmi avanzati per garantire risparmi in modo semplice e sicuro. Non accede ai dati relativi ai pagamenti né alla cronologia di navigazione. Dunque protegge la privacy degli utenti. TIM Benefit è disponibile esclusivamente in Italia e rappresenta un’opportunità ideale per i clienti che desiderano risparmiare durante i loro acquisti online. Insomma, grazie a questa nuova funzionalità, l’ operatore consolida, ancora di più, il suo impegno verso soluzioni tecnologiche utili e innovative. Ma soprattutto rafforza la sua posizione di leader indiscusso del settore delle telecomunicazioni.