Un’importante novità sta per arrivare per tutti gli utenti italiani, da sempre come tutti sappiamo la questione delle bollette di luce e gas e una gatta da pelare decisamente spinosa per tantissimi contribuenti, spesso infatti le spese aumentano senza un motivo valido apparente e ovviamente si è costretti a pagare per evitare il distacco della fornitura, a partire dal 1 gennaio 2025 però questi aumenti dovranno necessariamente avere una spiegazione, il merito va ad Arera, quest’ultima ha infatti da poco approvato una delibera contenente un nuovo set di tutele per i consumatori con un chiaro riferimento ai contratti di luce e gas.

Cosa cambia per gli utenti

Nel dettaglio le modifiche delle condizioni d’ora in avanti dovranno essere comunicate chiaramente su un adeguato supporto e con un preavviso non inferiore a tre mesi, in caso di mancato rispetto di queste tempistiche e di queste modalità le condizioni inserite non potranno essere applicate e il consumatore avrà anche diritto ad un indennizzo di 30 €.

Come se non bastasse la chiarezza della comunicazione dovrà essere di massimo livello, nel dettaglio non potrà avvenire insieme ad altre comunicazioni e dovrà essere dunque a sestante, in sostanza ogni azienda di fornitura non potrà confondere le carte e dovrà inviare la comunicazione tramite lettera, meglio se raccomandata o PEC, in parole povere un supporto tangibile è meglio ancora se tracciabile, Per di più all’interno della notifica dovrà essere espresso chiaramente fin dall’inizio che l’oggetto della comunicazione è un aumento del prezzo della fornitura.

Si tratta in soldoni di un tentativo da parte di Arera di impedire una volta per tutte quegli aumenti unilaterali dei prezzi delle forniture fatti in modo velatamente subdolo e improntato a non far rendere conto all’utente di star pagando di più senza una motivazione legittima o senza che quest’ultimo se ne accorga, di sicuro un’ottima notizia per moltissimi utenti che sempre non capiscono il perché debbano pagare all’improvviso di più.