Mazda Iconic SP: il motore rotativo torna protagonista

Mazda prosegue nello sviluppo dell’Iconic SP, alimentando le speranze per il ritorno del motore rotativo. Dopo anni di assenza, la tecnologia distintiva del marchio potrebbe tornare con una vettura sportiva di nuova generazione. Presentata al Japan Mobility Show, l’Iconic SP ha subito catturato l’attenzione per il suo design affilato e le caratteristiche tecniche avanzate. Il concept vanta dimensioni compatte, un peso ottimamente bilanciato e un powertrain ibrido da 365 CV, in cui il motore rotativo a due rotori funge da generatore per un motore elettrico. Masahiro Moro, CEO di Mazda, ha confermato che l’azienda sta lavorando con determinazione per trasformare questa visione in realtà. Ma sarà davvero un revival della linea RX?

Mazda procede con innovazione o con nostalgia?

Il team dedicato ai motori rotativi, ricostituito nel 2018, sta perseguendo un obiettivo ambizioso: creare auto capaci di emozionare i clienti e riaffermare lo spirito pionieristico di Mazda. La potenza di 365 CV lascia ipotizzare che l’Iconic SP potrebbe collocarsi sopra l’attuale MX-5, portando una nuova icona sportiva nella gamma. Riuscirà questo progetto a soddisfare le aspettative dei fan? Dal 2012, anno dell’ultima RX-8 Spirit R, Mazda non ha prodotto modelli con motore rotativo. Il concept però rappresenta un richiamo alle radici del marchio e una sfida tecnologica che guarda al futuro. La domanda è chiara: nostalgia o innovazione? Per Mazda, entrambe le strade sembrano percorribili.

L’Iconic SP non è solo un omaggio al passato, ma una visione dei progetti verso il futuro. Mazda sta ridefinendo il ruolo del motore rotativo, trasformandolo in un elemento funzionale per l’ibridazione. Questo approccio innovativo punta a coniugare tradizione e sostenibilità, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso l’elettrificazione. Se l’Iconic SP rappresenterà il ritorno definitivo della linea RX o l’apripista per un modello completamente nuovo, resta ancora un mistero. Ma una cosa è certa e cioè Mazda vuole continuare a stupire. Con questa concept car, il costruttore giapponese sembra voler riaffermare il suo posto tra i protagonisti del settore.