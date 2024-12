BMW iX: il restyling in arrivo per il maxi SUV elettrico

BMW prepara il debutto del restyling della iX, atteso per i primi mesi del 2025. Questo maxi SUV elettrico, già apprezzato per le sue dimensioni generose e il design distintivo, riceverà modifiche mirate. Dalle prime informazioni, emergono dettagli che confermano un approccio evolutivo. Il frontale, ora più vicino al look della nuova X3, è stato leggermente rivisto, mentre il paraurti presenta linee più pulite. Le proporzioni iconiche restano ancora quelle dello scorso modello, con maniglie a scomparsa e fari posteriori invariati rispetto al modello attuale.

A livello estetico, dunque, la BMW non ha avuto miglioramenti sostanziali. L’azienda ha posto la maggior parte della sua concentrazione alle performance e nell’apportare cambiamenti al suo interno. Il vero fascino di questo aggiornamento, tuttavia, sarà svelato solo alla presentazione ufficiale. Nell’abitacolo, BMW promette nuovi sedili più comodi e un’esperienza di guida premium. La plancia mantiene l’impostazione attuale, ma l’attenzione ai dettagli suggerisce un’evoluzione nel comfort generale. Un ambiente lussuoso, perfetto per chi cerca spazio senza compromessi anche se si ha una famiglia e si vuol viaggiare con grande stile.

Efficienza migliorata e potenza ottimizzata nella nuova versione del SUV BMW

Il centro “di comando” della nuova versione del BMW iX nasconde però i cambiamenti più significativi. Gli ingegneri BMW hanno lavorato sull’efficienza, con risultati che potrebbero tradursi in un’autonomia migliorata fino al 10%. Come? Intervenendo sugli inverter e affinando le batterie. Non solo autonomia: si parla anche di una lieve crescita della potenza complessiva, anche se i dettagli saranno svelati al momento del lancio. BMW ha inoltre affinato l’assetto, rendendo il SUV più dinamico e confortevole. Le modalità di guida rinnovate promettono una maggiore personalizzazione, unendo prestazioni e consumi ottimizzati. È questa la chiave per conquistare i futuri acquirenti? Con un mercato sempre più competitivo, la nuova iX si presenta come un’evoluzione intelligente di un modello di SUV già innovativo. Come si posizionerà nel mercato?