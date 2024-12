Nel corso dei prossimi mesi, il produttore tech Big toglierà i veli su un nuovo smartphone di fascia medio-alta. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9a. Quest’ultimo è già stato avvistato in rete in passato, ma ora sono da poco emerse online delle nuove foto dal vivo. Queste vanno così a confermare quanto era emerso dalle immagini CAD renders trapelate tempo fa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 9a, emergono in rete delle nuove foto spia

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune nuove foto dal vivo ritraenti uno dei prossimi smartphone di casa Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9a. Le immagini appena emerse ci hanno quindi confermato ancora una volta quello che era emerso in rete tempo fa dalla pubblicazione delle immagini CAD renders.

In particolare, sul retro è possibile notare la presenza di un modulo fotografico in linea con quello presente sugli altri dispositivi dell’azienda. Qui troviamo infatti un modulo fotografico di forma ovale dove sono collocati due sensori fotografici. Di fianco, sul lato destro, è invece collocato un piccolo flash LED. Sulla parte frontale, poi, sembra essere presente un piccolo sensore fotografico per i selfie.

Questo è quello che è possibile carpire da queste nuove foto dal vivo. Nel corso delle scorse settimane però, erano emerse già altre indiscrezioni. Secondo queste ultime, a bordo del nuovo Google Pixel 9a ci sarà uno dei nuovi processori di Google. Si tratta del soc Google Tensor G4 e quest’ultimo potrebbe essere accompagnato da almeno 8 GB di RAM. A bordo ci dovrebbe anche essere una grande batteria con una capienza da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da almeno 18W.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo device. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni.