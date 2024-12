La Mazda MX-5 è uno dei modelli che è riuscito nel corso degli anni a creare la storia del noto marchio automobilistico giapponese. Un modello che grazie a prestazioni e design ricercato è diventato uno delle icone più conosciute. Oggi a dare nuova vita a questo modello ci pensa l’azienda britannica Electrogenic. Non a caso, infatti, il costruttore ha deciso di proporre agli utenti una versione sostenibile grazie alla conversione EV plug-and-play.

Inutile ripetere ormai che i modelli iconici dei diversi brand automobilistici stanno pian piano diventando protagonisti della nuova mobilità grazie allo sviluppo di nuove versioni più sostenibili e green. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli della nuova elettrica che sarà realizzata da Electrogenic.

Mazda MX-5: la nuova versione realizzata da Electrogenic

Non casualmente, la decisione di Electrogenic ha l’obiettivo di proporre agli utenti una versione in grado di rispettare le esigenze del mercato. Mercato sempre più attento a rispettare i nuovi standard sulle emissioni di CO2 dei veicoli. La MX-5 non è infatti la prima conversione EV che l’azienda britannica realizza visto che tra i principali modelli spiccano Porsche 911, Jaguar E-type e DeLorean DMC-12.

In merito alla MX-5, dal punto di vista della meccanica, Electrogenic sceglie un motore singolo in grado di erogare 160 CV e 310 Nm di coppia e con una capacità di effettuare uno scatto da da 0 a 97 km/h in soli 6 secondi. Per quanto riguarda la velocità, la nuova versione elettrica raggiunge i 185 km/h. Autonomia di 240 km e batteria da 42 kWh. La conversione, naturalmente, ha portato ad un aumento di peso rispetto al modello con motore a combustione. Nello specifico, si parla di un incremento pari a ben 100 kg. Dunque arrivando ad un peso a vuoto di 1.100 kg. Diverse, inoltre, le modalità di guida messe a disposizione da Electrogenic, congiuntamente a caratteristiche di coppia e rigenerazione altrettanto differenti.