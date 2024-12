Il team del programma di personalizzazione Ad Personam di Lamborghini è riuscito nell’arduo compito di rendere più esclusiva il proprio SUV. In occasione di un evento privato a Miami Beach, la casa di Sant’Agata Bolognese ha svelato una Urus SE Ad Personam.

Si tratta di un modello dedicato proprio a Miami e alla sua cultura vivace e variopinta. Nata dall’idea del Centro Stile Lamborghini, la realizzazione è stata affidata alla divisione Ad Personam che cura la realizzazione delle vetture più esclusive per i clienti che lo desiderano.

Al fine di coniugare stile, potenza e bellezza, la base scelta per questo modello speciale non poteva che essere la Urus SE. Il SUV dei record per la Casa del Toro è basato su una architettura PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) con un propulsore ibrido in grado di raggiungere gli 800 CV.

Il team Ad Personam di Automobili Lamborghini ha creato una Urus SE speciale e unica dedicata alla città di Miami

Il team di Ad Personam ha lavorato per oltre 230 ore aggiuntive a quelle necessarie alla produzione per effettuare la verniciatura e il collaudo di Urus SE1 Ad Personam. Tuttavia, il risultato dimostra le capacità infinite di personalizzazione che Automobili Lamborghini è in grado di effettuare sui propri modelli.

Come affermato da Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini: “Con questa vera e propria opera d’arte, abbiamo creato la livrea più sofisticata che si sia mai vista su Urus, ispirando i nostri clienti con una grafica che esalta le eccezionali proporzioni e l’iconico design di questo modello. Abbiamo ricreato la visione perfetta per esprimere la cultura e vivace di Miami, oltre che la sua unicità”.

Gli esterni sono realizzati con una combinazione di colori che uniscono il Blu Glauco, il Nero Noctis e Grigio Telesto in giochi cromatici basati sul contrasto. Gli interni, invece, sono rivestiti in pelle unicolore con il battitacco e la plancia su cui troneggia la scritta “MIAMI” che spunta dalla fibra di carbonio lucida.

L’evento a Miami Beach è stato anche l’occasione per tutti gli ospiti di ammirare la nuova Lamborghini Temerario. La supercar è spinta da un propulsore da 920 CV e può scattare da 0 a 100 km/h in appena 2.7 secondi.