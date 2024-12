Lamborghini Temerario: addio V10, benvenuto V8 ibrido

Lamborghini cambia rotta. Dopo oltre vent’anni di motori V10, la nuova Temerario adotta un V8 biturbo ibrido. Una scelta obbligata per rispettare normative ambientali sempre più stringenti. Il Chief Technical Officer di Lamborghini, Rouven Mohr, ha spiegato che mantenere il V10 avrebbe comportato sacrifici inaccettabili. La potenza sarebbe scesa del 20%, aspetto impensabile.

Il passaggio al V8 non è stato immediato. Lamborghini ha valutato anche altre soluzioni, incluso un motore V6. Questa ipotesi è stata però scartata. Secondo Mohr, un V6 non si addice all’immagine del marchio, nonostante rivali come Ferrari e McLaren abbiano seguito questa strada per alcuni modelli. Per Lamborghini, il nuovo motore doveva mantenere l’essenza del brand, con prestazioni straordinarie e un sound unico. Lo sviluppo del V8 da 4.0 litri ha richiesto un investimento importante. Dopo cinque anni di lavoro, Lamborghini è riuscita a creare un motore da 789 CV. Questo è addirittura capace di superare i 1.000 CV con l’aiuto del sistema ibrido. Un traguardo impressionante. Con esso si raddoppia anche la potenza della Gallardo originale e si segna un nuovo standard per le prossime auto del brand.

Tradizione ed innovazione per il futuro Lamborghini

Nonostante il cambiamento tecnico, la Temerario mantiene lo spirito Lamborghini. È pensata per garantire prestazioni estreme e un’esperienza di guida inconfondibile. Ma la domanda è inevitabile: i clienti accetteranno l’addio al V10? Le prime risposte sembrano positive. Gli ordini per il nuovo modello, aperti a settembre, hanno ricevuto un’accoglienza entusiasta.

Lamborghini ha una lunga tradizione di cicli di vita estesi. Modelli come Gallardo e Huracan sono rimasti sul mercato per circa dieci anni. Con questa prospettiva, ci sono ampie possibilità di miglioramento per la Temerario. Versioni ancora più potenti potrebbero vedere la luce nei prossimi anni. Questo cambiamento segna un cambiamento memorabile per il marchio. La decisione di abbandonare il V10 riflette le esigenze del mercato e una transizione verso una maggiore sostenibilità. Lamborghini affronta una sfida complessa: bilanciare innovazione tecnologica e fedeltà alla tradizione. La Lamborghini Temerario diventa così la portavoce dell’unione tra passato e futuro in un equilibrio perfetto.