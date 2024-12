Epic Games Store ci offre un nuovo titolo da riscattare gratuitamente, come accade ogni settimana. La particolare iniziativa della piattaforma è sempre molto apprezzata dagli utenti ma, questa volta, il gioco gratuito di questa settimana è imperdibile. Gli utenti PC potranno associare al proprio account Lego Star Wars: la Saga di Skywalker.

Gli appassionati di Guerre Stellari potranno immergersi nelle avventure della Galassia lontana lontana fatta di mattoncini. Il titolo, infatti, consente di rivivere la storia completa di Star Wars attraverso le tre trilogie per coprire tutti e nove i film che compongono l’opera.

Il lancio di Lego Star Wars: la Saga di Skywalker risale al 2022 e condensa l’universo creato da George Lucas in cinque livelli per ogni film, per un totale di quarantacinque livelli differenti. I giocatori potranno scegliere da quale trilogia partire e vivere la propria avventura tra i principali pianeti mostrati sul grande schermo.

Lego Star Wars: la Saga di Skywalker è il nuovo imperdibile regalo di Epic Games Store agli utenti PC, correte a riscattarlo gratuitamente

Trattandosi di un titolo Lego, l’ironia e l’umorismo sono i punti cardine delle animazioni mentre il gameplay è fluido e divertente con puzzle ambientali da risolvere, nemici da sconfiggere e tanto platforming. Per riscattare il gioco, sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale dell’iniziativa e aggiungere Lego Star Wars: la Saga di Skywalker al carrello.

Bisognerà procedere con l’acquisto che avverrà al costo di zero euro e una volta confermato il tutto, il gioco sarà collegato all’account. Come sempre in questi casi, Epic Games Store regala agli utenti la versione base del gioco completamente giocabile.

Doppiamo precisare che sono presenti numerosi DLC che non vanno a modificare il gameplay ma aumentano i personaggi giocabili fino all’incredibile cifra di 500 minifigure. Le espansioni non introducono livelli aggiuntivi o missioni extra ma solo nuovi personaggi provenienti dagli altri film o dalle serie di Star Wars.