Se da una parte non mancano i costruttori del settore automobilistico che decidono di rivedere le proprie strategie di elettrificazione, dall’altra non mancano quelli che puntano a portare sul mercato modelli elettrici che possono contribuire al raggiungimento di una mobilità sostenibile. E’ il caso della casa automobilistica Lamborghini che nelle scorse ore ha fatto un annuncio del tutto importante.

Il costruttore italiano ben conosciuto per le sue vetture iconiche ha ufficialmente confermato il suo piano che prevede il lancio della prima auto elettrica entro il 2030. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità annunciate dal noto marchio automobilistico.

Lamborghini: in arrivo la prima elettrica

La conferma è arrivata nelle scorse ore direttamente dal CEO Stephan Winkelmann. Winkelmann in occasione di un’intervista rilasciata nelle scorse ore ha dichiarato che l’azienda conferma la strategia per l’elettrificazione. Una decisione, dunque, del tutto importante che ribadisce ancora una volta la volontà del marchio di portare su strada veicoli che saranno indispensabili per una mobilità sostenibile.

Non a caso, infatti, il costruttore italiano non ha alcuna intenzione di cambiare i progetti iniziali che prevedono l’arrivo di un modello elettrico entro il 2030. Cambi che, come anticipato, altri importanti marchi del settore automotive stanno valutando visto che le vendite dei modelli elettrici stanno subendo un calo.

Con l’introduzione di un’auto elettrica, Lamborghini andrà ad ampliare ulteriormente la propria gamma di veicoli, mettendo a disposizione degli utenti una maggiore scelta tra le propulsioni. La stessa azienda riconosce il fatto che la scelta dei veicoli elettrici da parte degli utenti non sta crescendo come si spesava. Di conseguenza, l’obiettivo prefissato è anche quello di mantenere l’ibrido il più a lungo possibile. Non ci resta dunque che attendere novità da parte della casa automobilistica Lamborghini. Tra i tanti obiettivi, non sembra mancare quello di trovare un equilibrio tra soddisfare il desiderio dei nostri clienti e avere un business case duraturo per l’azienda.