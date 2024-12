Con l’arrivo del periodo natalizio, avete intenzione di aggiornare la promozione presente sul vostro numero di cellulare un operatore che certamente merita di essere preso in considerazione e il provider italiano ho mobile, quest’ultimo da quasi un decennio infatti garantisce a tutti gli utenti un catalogo di offerte sempre ben fornito e caratterizzato da promozioni davvero convenienti con costi decisamente competitivi, le sue promozioni infatti offrono valanghe di giga abbinate a minuti ed SMS in quantità per un’esperienza d’uso senza preoccupazioni di nessun tipo.

Ovviamente l’operatore cerca di essere sempre competitivo sul mercato con cataloghi di offerte aggiornati periodicamente in grado di offrire ad ogni utente tutto ciò di cui ha bisogno a prezzi accessibili per chiunque, recentemente ha anche attivato il 5G per poter garantire anche il massimo della velocità possibile attualmente in commercio, scopriamo insieme le promozioni 5G attualmente disponibili.

Due super promo

Attualmente le promozioni disponibili con il provider viola che offrono il 5G attivato di default sono due, la prima a un costo di 9,99 € al mese e garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece offre 250 GB in 5G con altrettanti minuti ed SMS limitati verso tutti, ma al costo di 11,99 € al mese.

Un’altra caratteristica in comune tra le due promozioni e il costo di attivazione pari a 2,99 € al mese che però sarà tale solo per coloro che sottoscrivono un nuovo numero oppure effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco precisato all’interno delle pagine ufficiali delle due promozioni, se siete interessati dunque verificate prima una di queste due condizioni dopodiché vi basterà procedere all’attivazione online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico.

Ovviamente si tratta di due promozioni davvero convenienti, dal momento che il quantitativo di giga consente una navigazione senza nessun tipo di pensiero.