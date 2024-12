Con l’arrivo delle festività natalizie, molto probabilmente tanti di voi avranno intenzione di aggiornare la propria promo presente sul proprio numero di cellulare, con le festività infatti tanti operatori stanno proponendo delle tariffe ad hoc per il momento con prezzi decisamente convenienti, caratteristiche assolutamente competitive.

Tra i vari provider telefonici italiani uno senza alcun dubbio di spicco è Iliad, il provider tinto di rosso infatti da tantissimi anni offre ai propri clienti offerte davvero competitive caratterizzate da un costo assolutamente accessibile, il provider in questione mette al primo posto i giga disponibili che sono sempre in quantità in modo da poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione.

Ecco dunque che per l’inizio del mese di dicembre il provider in questione ha lanciato una nuova offerta caratterizzata da tantissimi giga in connettività 5G, vediamole insieme e che cosa offre.

5G e tanti giga inclusi

Come potete vedere la promozione in questione offre chi decide di attivarla 180 GB di traffico dati in connettività 5G Abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo da corrispondere mensilmente ammonta a 9,99 € e come potete leggere dal banner presente in alto il prezzo è fisso per sempre, dunque quest’ultimo sarà immune da ogni forma di aumento unilaterale da parte di Iliad.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è andare sul sito ufficiale del provider telefonico e cliccare sulla scheda dedicata alla promozione per poter scoprire tutti i dettagli più tecnici inerenti quest’ultima, se invece volete attivarla tutto ciò che dovete fare è semplicemente seguire la procedura guidata per effettuare l’attivazione online che avrà un costo di 9,99 € che include però anche il costo della Sim telefonica.

Se avete dunque intenzione di utilizzare una promozione 5G questa è sicuramente una delle migliori attualmente presenti sul mercato, ovviamente per sfruttare al massimo la velocità disponibile dovete disporre di uno smartphone che supporti tale connettività.