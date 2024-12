Uno sconto mai visto che vi farà impazzire letteralmente è disponibile su Amazon, con il quale riuscire a mettere le mani su un robot aspirapolvere dal miglior rapporto qualità/prezzo possibile, che porta così l’utente a spendere poco meno di 140 euro, per riuscire a pulire la casa senza alcuna difficoltà. Il modello in promozione è il robot aspirapolvere Lefant F1, con una potenza di aspirazione di 5000 Pa, e dimensioni tutt’altro che eccessive.

Nello specifico parliamo di un prodotto che raggiunge 28 x 6,9 centimetri, viene definito super sottile, proprio per l’assenza di una torretta LiDAR, il che gli permette di recarsi senza difficoltà sotto tavolini o mobili non troppo bassi. Ciò non va in nessun modo ad influire sulle sue capacità di spostamento all’interno delle abitazioni, riuscendo perfettamente a navigare evitando ostacoli di vario genere, e, grazie ad una ampia batteria, può raggiungere anche una autonomia complessiva di 250 minuti, riuscendo a pulire liberamente fino a 90 metri quadrati di superficie con una sola ricarica.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon ed i codici sconto gratis, iscrivendovi al canale Telegram con tutti i prezzi bassi di Amazon.

Robot aspirapolvere Lefant F1: occasione imperdibile oggi

Su Amazon vi attende una delle migliori promozioni su questo robot aspirapolvere Lefant F1, per il semplice fatto che di base il prodotto sarebbe in vendita a 300 euro, cifra che Amazon è stata in grado di scontare del 46%, fino a raggiungere il valore finale di soli 139,99 euro. La spesa può essere sostenuta premendo questo link, ricordando ad ogni modo che è prevista la consegna a domicilio in tempi molto ridotti.

All’interno del dispositivo si può trovare un contenitore per la polvere di circa 600 ml, più che sufficiente per riuscire a garantire pulizie accurate per lunghe giornate, prima di dover ricorrere allo svuotamento manuale (ricordiamo infatti che non è prevista la presenza della stazione automatica).