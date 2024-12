Le Samsung Galaxy Buds FE sono disponibili su Amazon con uno dei prezzi più convenienti dell’ultimo periodo, stiamo parlando di cuffiette true wireless di ottima qualità, compatibili con tutti i modelli di smartphone in commercio, in vendita sul mercato dal 2023.

Uno dei loro punti di forza è chiaramente la cosiddetta cancellazione attiva del rumore, meglio definita come ANC, che permette di isolare perfettamente l’utente dall’ambiente circostante, permettendogli comunque di accedere all’audio, senza dover ascoltare ciò che gli accade attorno. Sulla superficie si possono trovare 3 microfoni, per la gestione delle chiamate, raggiungendo una qualità che comunque possiamo ritenere più che adeguata alla situazione.

Samsung Galaxy Buds FE: al 49% di sconto solo oggi

Il prezzo di vendita delle Samsung Galaxy Buds FE è davvero ridicolo, almeno in confronto al loro listino di 109 euro, infatti assistiamo ad una riduzione del 49%, così da poter spendere in finale solamente 56 euro, ed essere certi di avere tra le mani uno dei migliori prodotti in circolazione. Effettuate l’acquisto collegandovi a questo link.

Tutti coloro che sono interessati devono comunque sapere essere disponibili due colorazioni differenti, il cui prezzo è però identico, i comandi sono completamente touch, ma li possiamo ritenere intuitivi ed aperti ad ogni singolo utente, proprio perché sono molto facili da comprendere, e riescono allo stesso tempo a fruire di una lunga autonomia generale. In poche parole, stando a quanto affermato direttamente da Samsung, si dovrebbero raggiungere circa 30 ore di utilizzo continuativo, sfruttando ovviamente anche i cicli di ricarica che la stessa custodia è in grado di offrire. Le loro dimensioni ridotte ne facilitano indiscutibilmente il trasporto, potendole portare ovunque si desideri, senza vincoli o limitazioni particolari, anche i pensieri sono estremamente ridotti rispetto al passato.