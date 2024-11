Sembra che Google sia al lavoro per migliorare la gestione del profilo personale all’interno dell’app Google Messaggi. Ci sono grosse novità in via di sviluppo (pensiamo all’inedito e rinnovato sistema di backup e al ripristino delle chat) nella nuova beta del software di BigG per la messaggistica istantanea. In queste ore apprendiamo che il team di sviluppo ha rilasciato un rollout di un update (per i programmatori) volto a consentire una maggiore interazione con il controllo del proprio account all’interno delle impostazioni.

Google Messagg: le novità dell’app

L’app di messaggistica SMS predefinita sui dispositivi BigG e su altri terminali aventi Android ha implementato una nuova funzionalità che seerve agli utenti di identificarsi con il proprio interlocutore dentro una chat.

Non appena viene proposta, gli utenti devono scegliere cosa visualizzare agli interlocutori, sia all’interno delle chat RCS che in quelle di gruppo. L’immagine del profilo e il nome visualizzato sono ereditati dall’account Google collegato. Bisogna selezionare anche le informazioni complessive che si vogliono mostrare. In origine la funzionalità era relativa soltanto alla beta dell’app.

Aggiornando la funzionalità e rimettendo tale feature all’interno delle impostazioni dell’app ora arriva in pianta stabile per tutti gli utenti. Ricordiamo che le impostazioni si raggungono facendo un tap sull’avatar e poi scrivendo su Impostazioni di messaggi e ricerca profilo.

Ma cosa bisogna selezionare per migliorare la privacy del sistema? Cosa occorre disattivare per utilizzare Google Messaggi senza un account Google?

Il procedimento con account Google collegato è il seguente. In prima istanza dovete cliccare sull’avatar a dovete andare in “impostazioni di messaggi”; a questo punto cliccate su “ricerca profilo” e poi tap su “disattiva”. Se pigierete su “cambia” inece, avrete altre proposte alternative. Infine, dovete cliccare un’altra volta su “disattiva”.

Senza account collegato invece, dovete cliccare sull’avatar, poi su “utilizza senza un account”, a questo punto “Interrompi Ricerca profilo per questo numero di telefono (consigliato)”. Dulcis in fundo, cliccate su “Esci”.