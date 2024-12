ChatGPT, il chatbot di OpenAI, ha superato i 300 milioni di utenti attivi settimanali, segnando un aumento significativo rispetto ai 200 milioni registrati ad agosto. Questo dato, comunicato dal CEO di OpenAI, Sam Altman, durante il DealBook Summit del New York Times, dimostra una crescita costante e rapida dell’IA generativa nel panorama globale.

ChatGPT, una crescita guidata da nuove funzionalità

OpenAI attribuisce questo successo alla costante evoluzione del chatbot. Tra le innovazioni recenti, spicca l’integrazione di un motore di ricerca basato su IA, che permette agli utenti di accedere a informazioni direttamente dal web, rappresentando un’alternativa ai motori di ricerca tradizionali. Anche la nuova interfaccia “Canvas” ha contribuito alla popolarità di ChatGPT, semplificando la modifica di codice generato, una funzionalità apprezzata soprattutto dagli sviluppatori.

L’integrazione con i dispositivi Apple costituisce un altro elemento chiave. Con il prossimo aggiornamento a iOS 18.2, gli utenti statunitensi potranno utilizzare ChatGPT tramite Siri e Apple Intelligence, ampliando ulteriormente l’accessibilità del chatbot. Questo aggiornamento, attualmente in beta, arriverà in Europa ad aprile 2025.

OpenAI punta a raggiungere 1 miliardo di utenti attivi settimanali entro il prossimo anno. Per supportare questo obiettivo, l’azienda ha rafforzato il suo team con l’assunzione di Kate Rouch, ex dirigente di Coinbase e Meta, come primo Chief Marketing Officer. La sua esperienza nel marketing globale sarà fondamentale per espandere la presenza di OpenAI in un mercato sempre più competitivo.

Il settore dell’intelligenza artificiale generativa è in piena espansione e si stima che il suo fatturato globale supererà 1.000 miliardi di dollari entro il prossimo decennio. OpenAI, supportata da Microsoft, affronta una forte competizione da parte di aziende come Google, Meta, Amazon e startup emergenti come Anthropic e xAI. Nonostante i successi, l’azienda ha recentemente perso figure chiave come la CTO Mira Murati e altri dirigenti di rilievo, una sfida che potrebbe influire sulla stabilità del team.

Con 300 milioni di utenti attivi settimanali e piani ambiziosi per il futuro, ChatGPT si conferma un punto di riferimento nell’IA generativa. L’espansione continua e i miglioramenti tecnologici lasciano intravedere un futuro in cui l’intelligenza artificiale avrà un ruolo ancora più rilevante nella vita quotidiana.