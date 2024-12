Dopo il fallimento dell’AI Pin, Humane si prepara a una nuova sfida. La startup californiana ha deciso di investire sul suo sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale, CosmOS. L’ obiettivo? Quello di rivoluzionare dispositivi comuni come smartphone, smart speaker, televisori e persino automobili. Tale strategia mira a trasformare CosmOS in un elemento centrale nella vita quotidiana delle persone.

Humane: un’ultima chance dopo il flop dell’AI Pin

Un recente video promozionale ha illustrato alcuni scenari pratici per dimostrare le capacità di CosmOS. Tra le applicazioni mostrate, un automobilista utilizza il sistema per regolare il riscaldamento domestico, uno smart speaker offre suggerimenti culinari e un televisore fornisce dati sportivi in tempo reale. In più, la gestione di email e agende è stata presentata come una funzione chiave per gli smartphone. È però importante sottolineare che le demo mostrate sono ancora prototipi e le funzioni potrebbero subire modifiche.

L’AI Pin, lanciato nell’aprile 2024, è stato un clamoroso insuccesso. Con un tasso di restituzione superiore alle vendite, Humane si è trovata costretta a tagliare i prezzi in meno di sei mesi. Alcuni rumors hanno indicato che l’azienda abbia valutato la possibilità di essere acquisita, con HP tra i principali interessati.

Ora Humane punta tutto su CosmOS. Per attirare nuovi partner, sta sviluppando un SDK. Il quale consentirà ai produttori di integrare il sistema operativo nei propri dispositivi. Per il momento, però, il kit non è ancora disponibile al pubblico, e i loghi presenti nei video promozionali sono stati oscurati. Segno che non esistono ancora collaborazioni ufficiali.

Gli analisti sono divisi. Molti dubitano che questa iniziativa possa risollevare Humane, ma altri intravedono un potenziale se l’azienda riuscirà a dimostrare il valore di CosmOS. Questa potrebbe essere l’ultima opportunità per restare competitiva nel settore dell’AI. Come già detto quelle attuali non sono ancora notizie certe, quindi è importante prendere ogni informazione con la dovuta cautela. Almeno fino a quando non saranno ufficialmente confermate.