Digital Foundry ha analizzato Star Wars Jedi: Survivor, titolo di EA e Respawn Entertainment che è stato recentemente aggiornato ottenendo il supporto per PS5 Pro, ma i miglioramenti sono limitati e sono presenti alcuni problemi tecnici.

Il recente update si è portato con se due configurazioni: Qualità e Performance. Quest’ultima a 60 fps ripristina una parte degli effetti di ray tracing presenti al rilascio su PS5. Nonostante ciò, in entrambe le modalità sono stati individuati problemi di pop-in e nell’interazione fra vegetazione e illuminazione.

Nonostante l’incremento di risoluzione a 1800p upscalati in Performance e 2160p upscalati in Qualità, l’utilizzo del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) presenta qualche problema con artefatti visivi. Questi problemi generano anche delle instabilità che vanno a intaccare la qualità dell’immagine rendendola peggiore rispetto a quella su PS5. L’unica caratteristica che presenta dei miglioramenti è il framerate, che nella maggior parte delle situazioni rimane stabile a 60 o 30 fps.

L’uso del PSSR non crea problemi solo su Star Wars Jedi: Survivor

Oliver Mackenzie, analista e content creator di Digital Foundry, ha considerato al quanto deludente la qualità dell’immagine su PS5 Pro viste le potenzialità dell’hardware. Il content creator spera che i problemi si risolvano attraverso aggiornamenti futuri e che gli sviluppatori si affrettino a lanciare questi ultimi. Anche Silent Hill 2 e Alan Wake 2 sulla medesima console presentano delle problematiche di livello tecnico. Nel caso di Silent Hill 2 i problemi sfocerebbero a livello grafico, mentre in Alan Wake 2 rendono meno fluido il gameplay.

Dunque, da quello che vi abbiamo riportato in precedenza, si può dedurre che l’update di Star Wars Jedi: Survivor per la PS5 Pro non sfrutta il tutto il potenziale della nuova console. Questo delude le aspettative di gran parte degli esperti e non, e sicuramente evidenzia che per gli sviluppatori c’è ancora molto lavoro da fare per ottimizzare il gioco sulla nuova console.