Una delle grandi attese nel mondo dei videogiochi è stato senza alcun dubbio L’arrivo del nuovo videogioco dedicato alla saga di Star Wars, stiamo parlando di Outlaws, ennesimo titolo dedicato alla saga spaziale che a fronte di un HYPE importante non ha riscosso il successo che Microsoft si aspettava, un buco nell’acqua che ha causato molta delusione tra gli investitori tanto da aver generato un crollo importante delle azioni in borsa di Ubisoft, il gioco ha debuttato a fine agosto su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.

Ridimensionamento delle previsioni

Nel dettaglio, secondo quanto riferito dagli analisti, l’open World di Ubisoft non è stato in grado di raggiungere le vendite previste dalla società che è stata costretta in termini pratici a ridurre le previsioni di vendita in modo importante passando dagli iniziali 8 milioni agli attuali 5 milioni di copie previste per il 30 settembre 2024, un ridimensionamento decisamente drastico che non è passato inosservato e che ha infatti provocato un forte impatto sul mercato azionario.

Non a caso il valore delle azioni è calato del 10% negli ultimi due giorni facendo dunque scivolare il titolo in borsa al di sotto dei 2 miliardi di capitalizzazione, segnando così il picco più negativo degli ultimi 10 anni per l’azienda, un buco nell’acqua inaspettato e soprattutto arrivato al momento sbagliato dal momento che Ubisoft sperava di poter risollevare il proprio nome sia con l’arrivo di quest’ultimo gioco che con l’imminente rilascio di Assassin’s Creed Shadows.

Ubisoft dunque non ha scelta se non guardare futuro e puntare al 2025 per riuscire a risollevare una volta per tutti il proprio mercato, dedicando le proprie energie ad altri titoli tra i quali spiccano i vociferati Far Cry e Ghost Recon, I quali ovviamente faranno da nave da battaglia di Ubisoft insieme al attesissimo remake di Splinter Cell, annunciato nel 2021 è scomparso ormai dai radar da tempo.