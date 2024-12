ChatGPT Pro è pronto: il nuovo modello di OpenAI costa 200 dollari al mese

C’era grande attesa per quelle che sono le novità promesse da OpenAI per il periodo natalizio ed ecco infatti alcune già pronte. Tra queste, il colosso ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello ChatGPT Pro.

Si tratta di un nuovo piano di abbonamento da 200 dollari al mese, prezzo esoso e per pochi ma che offre accesso illimitato ai modelli più avanzati dell’azienda. Con un servizio di questo tipo è possibile ottenere più supporto, sia nel caso in cui a sceglierlo siano professionisti che ricercatori e ingegneri con strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Cosa include ChatGPT Pro

Il piano Pro offre una serie di funzionalità esclusive, tra cui:

Accesso a OpenAI o1 , il modello più avanzato, insieme a o1-mini, GPT-4o e Advanced Voice ;

, il modello più avanzato, insieme a o1-mini, GPT-4o e ; La modalità o1 pro , che utilizza più risorse computazionali per risposte ancora più affidabili e dettagliate, ideali per sfide come analisi di dati, programmazione e problematiche legali;

, che utilizza più risorse computazionali per risposte ancora più affidabili e dettagliate, ideali per sfide come analisi di dati, programmazione e problematiche legali; Miglioramenti continui: OpenAI ha annunciato che aggiungerà nuove funzionalità intensive dal punto di vista computazionale in futuro.

La modalità o1 è progettata per fornire risposte precise anche in situazioni estremamente complesse. Rispetto alle versioni precedenti, o1 ha dimostrato di essere più affidabile in ambiti come:

Matematica complessa : prestazioni migliori nei benchmark di competizioni internazionali;

: prestazioni migliori nei benchmark di competizioni internazionali; Codice e programmazione : maggiore accuratezza nella risoluzione di problemi complessi;

: maggiore accuratezza nella risoluzione di problemi complessi; Domande scientifiche a livello PhD: un salto di qualità nella comprensione di questioni accademiche avanzate.

I test mostrano che o1 eccelle non solo nell’accuratezza generale, ma anche nella capacità di fornire risposte corrette in quattro tentativi consecutivi, un parametro più severo che garantisce una maggiore affidabilità.

Come parte dell’iniziativa, OpenAI sta assegnando 10 borse di studio ChatGPT Pro a ricercatori medici di prestigiose istituzioni negli Stati Uniti.

OpenAI prevede di arricchire ulteriormente ChatGPT Pro, introducendo funzionalità sempre più avanzate e potenziando la capacità di calcolo per attività complesse. Molti di questi miglioramenti saranno poi estesi anche agli altri abbonamenti.

ChatGPT Pro rappresenta un’opportunità per chi cerca di sfruttare al massimo l’AI nella ricerca, nell’ingegneria e in altre discipline. Un passo avanti verso il futuro dell’intelligenza artificiale.