Uno dei prodotti più attesi di questi ultimi mesi e senza alcun dubbio, la console di prossima generazione di casa Nintendo, parliamo di Switch 2, il prodotto in questione secondo le ultime indiscrezioni verrà presentato a gennaio del prossimo anno per poi arrivare sul mercato a partire da marzo 2025, nonostante l’attesa sia ancora lunga online stanno circolando alcune immagini che ci permettono di dedurre qualcosa in più in modo indiretto, oggi infatti vi parliamo di alcuni accessori per la nuova console che stanno già apparendo nei listini dei negozi online.

Custodia e pellicola

In vari store online sono apparsi effettivamente dei prodotti dedicati alla nuova console di Nintendo, in primis parliamo delle pellicole protettive per lo schermo apparse sullo store Alibaba, stando alla descrizione presente all’interno della pagina queste ultime sono realizzate basandosi sulla consolle originale con delle misure precise, un’immagine comparativa ci mostra che lo schermo della console di prossima generazione sarà più grande rispetto a quello del modello attuale, in più sempre su Alibaba è apparsa anche una custodia protettiva dedicata con le dimensioni pari a 45 mm x 135 mm x 290 mm, la quale ci suggerisce un design simile ma più ampio rispetto al modello attuale.

Sebbene non ci siano voci ufficiali dietro questi prodotti, non è raro vedere i produttori inviare le specifiche tecniche alle aziende che si occupano di produrre accessori con largo anticipo per permettergli di essere preparati al lancio globale con scorte in grado di soddisfare le richieste degli utenti, tutto ciò ovviamente non fa altro che rafforzare le voci di corridoio che indicano una possibile uscita di Nintendo Switch 2 a breve, dunque le voci inerenti un lancio all’interno della prima metà del 2025 si fanno più concrete che mai.

Ovviamente queste informazioni sono comunque da prendere con le pinze, dal momento che non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Nintendo alle loro spalle.