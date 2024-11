OpenAI ha rivoluzionato il settore della ricerca online. Ciò è avvenuto grazie al lancio di SearchGPT. Il motore di ricerca frutta l’intelligenza artificiale. È nato con lo scopo di competere con giganti come Google. Tale strumento si distingue grazie alla sua interfaccia in linguaggio naturale. Il sistema è in grado di fornire risultati accurati, combinati e contestualizzati. A tal proposito, sembra che tale innovazione si stia per estendere ulteriormente con l’introduzione della nuova versione di ChatGPT per iOS.

Sui dispositivi Apple ChatGPT si integra con SearchGPT

Con l’ultimo aggiornamento dell’app AI di OpenAI per iPhone e iPad, gli utenti possono creare scorciatoie personalizzate. Quest’ultime permettono di avviare SearchGPT direttamente dall’app di ChatGPT. Si può accedere alle scorciatoie dalla schermata Home o tramite Siri. Tale opzione offre un accesso rapido al motore di ricerca. In tal modo elimina l’obbligo di effettuare tanti passaggi intermedi. Inoltre, ChatGPT può decidere in autonomia se effettuare una ricerca sul web. Ciò in base al contesto della domanda dell’utente. Ovviamente, lascia anche la possibilità di avviare manualmente la ricerca tramite un’icona dedicata.

L’integrazione tra ChatGPT e iOS promette di continuare ad evolversi. Ciò grazie al rilascio di iOS 18.2. Tra le novità più attese, vi è la possibilità di utilizzare ChatGPT direttamente tramite l’interfaccia di Siri. Ciò rende più fluido l’accesso alle sue funzionalità, inclusi strumenti di scrittura e ricerca. Gli abbonati a ChatGPT Plus, inoltre, potranno usufruire di caratteristiche avanzate semplicemente accedendo al proprio account tramite le impostazioni di iOS.

È importante ricordare che, al momento, SearchGPT è disponibile solo per alcuni utenti. Ovvero gli abbonati a ChatGPT Plus e Team. Inoltre, è accessibile tramite l’ultima versione dell’app scaricabile dall’App Store. Tale strategia punta a garantire un’esperienza di alta qualità per un pubblico selezionato. Ma è ipotizzabile che in futuro potrebbe espandersi ulteriormente. Si tratta di integrazioni particolarmente interessanti che rendono i dispositivi Apple sempre più innovativi e all’avanguardia.